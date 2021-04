Premier League: pour Klopp, Liverpool "ne mérite pas" la Ligue des champions

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a réagi amèrement au match nul concédé dans les derniers instants par Newcastle. Le coach allemand blâme son équipe et juge qu’elle ne mérite pas le top 4.

"Si nous jouons comme ça et qu'on ne tue pas des matchs comme celui-là, pourquoi devrait-on disputer la Ligue des champions?". Dans la foulée du match nul des Reds face à Newcastle (1-1), Jürgen Klopp a peu goûté le nouveau relâchement de ses joueurs, quelques jours après un scénario identique à Leeds (1-1), où Liverpool s’était aussi fait rejoindre dans les dernières minutes malgré une domination nette en première période.

"Tu ferais mieux de profiter de tes occasions"

"Nous voulons mériter la Ligue des champions et nous ne voulons pas venir et être prétentieux, on veut la mériter, mais avec des résultats comme celui-là, on ne la mérite pas", continue l’entraîneur allemand, alors que son équipe manque l’occasion de retrouver les quatre premières places, qualificatives pour la prochaine C1. Sixièmes, les Reds comptent une longueur de retard sur Chelsea (4e) mais un match en plus.

"C'est tout proche d'être inacceptable (comme résultat), mais il faut l'accepter malgré tout, poursuit Klopp, qui regrette les opportunités manquées. La règle d'or du football est que tu ferais mieux de profiter de tes occasions. C'est ce qu'on n'a pas fait et c'est pour ça que Newcastle mérite son point."

"On n'a même pas profité du cadeau"

L’entraîneur des Reds est aussi revenu sur la fin de match à rebondissements, avec un premier but annulé à Wilson pour une main quelques instants avant l’égalisation de Willock: "On n'a même pas profité de ce cadeau, on leur en a offert un autre et ça a fini à 1-1".

Il reste cinq rencontres à Liverpool pour tenter de soigner ses fins de match et arracher une place dans le top 4, pour disputer la plus belle des compétitions européennes. Maintenant que le club a quitté la Super League, le club n’a plus d'autre choix pour disputer la grande Coupe d’Europe la saison prochaine.