Premier League: Newcastle chambre Liverpool après un nul fou à Anfield

Newcastle a arraché le nul contre Liverpool (1-1) ce samedi lors de la 33e journée de Premier League. Dominateurs et bien lancés par Mohamed Salah, les Reds se sont fait rejoindre dans les derniers instants et signent une mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions.

Les soubresauts nés de la participation de Liverpool à la Super League semblent bien avoir laissé quelques traces sur Jürgen Klopp et son équipe. Les Reds ont concédé le nul ce samedi à domicile face à Newcastle (1-1) lors de la 33e journée de Premier League.

Accueillis à proximité d’Anfield par quelques supporters venus exprimer leur colère à l’encontre de la direction du club, les joueurs ont longtemps paru capables de s’en détacher pour signer une belle victoire mais ont fini par perdre des points précieux dans les derniers instants de la rencontre.

Salah commence bien

Cinq jours après le nul concédé contre Leeds (1-1) en pleine crise de la Super League, Liverpool s’est rapidement lancé à l’assaut des Magpies. Dès l’entame, Mohamed Salah a profité des espaces laissés par les trois centraux adverses pour lancer son équipe sur la piste d’un troisième succès en quatre rencontres. D’un bel enchaînement contrôle-frappe en pivot, l’Egyptien a inscrit un joli but (1-0, 3e).

Dominateurs, les Reds ont ensuite multiplié les tentatives pour doubler la mise, et notamment Trent Alexander-Arnold sur une superbe volée passée de peu à côté (1-0, 75e). En face, les Magpies n’ont rien lâché et après avoir manqué plusieurs belles occasions en contre, sont enfin parvenus à égaliser.

Le mot de la fin pour Newcastle

A l’image de Leeds qui a arraché l’égalisation à la 87e minute lundi soir, Newcastle a tout donné dans les dernières minutes de ce match à Anfield. Pour une main collée au corps et clairement involontaire, Callum Wilson a été privé d’un but égalisateur après intervention de la vidéo (1-0, 92e).

Mais presque aussitôt, Joe Willock a profité d’un dernier long ballon et d’une belle remise de Dwight Gayle pour égaliser d’une frappe déviée par Fabinho (1-1, 95e). Newcastle ne s'est alors pas fait prier pour chambrer Liverpool, et se réjouir "d'un bon point pris face à une ancienne équipe de la Super League".

Liverpool rate le top 4

Les Reds ont laissé passer une superbe occasion d’intégrer le top 4 du classement de la Premier League. En cas de victoire, l’équipe entraînée par Jürgen Klopp aurait réussi à se glisser provisoirement parmi les places qualificatives pour la Ligue des champions en attendant le derby londonien entre West Ham et Chelsea (18h30 sur RMC Sport 1). En vain. Avec ce deuxième accroc consécutif en championnat, les pensionnaires d’Anfield ont signé une mauvaise opération dans la course à la C1.

Septièmes avant d’affronter les Magpies, les partenaires de Sadio Mané double Tottenham, qui affrontera Manchester City en finale de League Cup ce dimanche. Surtout, Liverpool accuse une longueur de retard sur les Hammers et les Blues. En plus de ne pas jouer la Super League après l’échec du projet mené par douze clubs dissidents, les Reds vont désormais devoir cravacher jusqu’au bout pour obtenir leur billet pour la prochaine Ligue des champions. La semaine agitée en coulisses pourrait bien avoir coûté très cher au club basé sur les rives de la Mersey.

