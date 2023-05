Premier League: Haaland, Kane, De Bruyne... les nommés pour le trophée de joueur de la saison

La liste des sept nommés pour le prix du meilleur joueur de la saison 2022-2023 de Premier League a été dévoilée jeudi.

Qui sera élu "Joueur de la saison EA Sports" en Premier League? La liste des sept nommés pour le trophée a été annoncée ce jeudi:

Kevin De Bruyne (Manchester City),

Erling Haaland (Manchester City),

Harry Kane (Tottenham),

Martin Odegaard (Arsenal),

Marcus Rashford (Manchester United),

Bukayo Saka (Arsenal),

Kieran Trippier (Newcastle).

Le vainqueur sera désigné par un panel d'experts, mais aussi par le public. Les votes sont ouverts jusqu'au 22 mai. Le lauréat sera connu le 27 mai.

Le doublé pour Haaland?

Erling Haaland, meilleur buteur avec 36 réalisations, a déjà remporté le prix FWA du meilleur joueur de la saison remis par les journalistes. Il est donc possible qu'il réalise le doublé en matière de récompenses individuelles.

Avec 7 buts et 16 passes décisives, Kevin De Bruyne est très bien placé pour décrocher ce titre. Les deux Skyblues sont assurément les favoris pour ce trophée.

Martin Odegaard, indispensable à Arsenal avec ses 15 buts et 7 passes décisives, a l'étiquette de l'outsider. Idem pour son coéquipier Bukayo Saka, qui affiche un double-double: 13 buts, 11 assists. À Tottenham et Manchester United, Harry Kane et Marcus Rashford sont récompensés pour leurs 27 et 16 buts respectifs. Quant à Kieran Trippier, il est l'unique représeqntant de Newcastle United, actuellement 3e.