Premier League: Hodgson devrait remplacer Ranieri à Watford

Selon la presse anglaise, Watford aurait déjà trouvé le successeur de Claudio Ranieri, limogé lundi. Il s’agirait de Roy Hodgson qui avait pourtant annoncé sa retraite en mai dernier.

Face à l’urgence de la situation (19e de Premier League), Watford n’a pas perdu de temps. Au lendemain du limogeage de Claudio Ranieri, la presse anglaise annonce déjà le nom de son successeur: Roy Hodgson. Selon le Times et le Guardian, seuls quelques derniers détails doivent encore être réglés, mais il fait désormais peu de doute que Roy Hodgson sera le prochain entraîneur de Watford. L’annonce officielle devrait avoir lieu mercredi, s'avance le Daily Mail.

Déjà le troisième entraîneur de la saison

Roy Hodgson (74 ans), qui peut s’appuyer sur un très long CV d’entraîneur avec une vingtaine d’expériences dans différents clubs et différents championnats, n’entraînait plus depuis son départ de Crystal Palace en fin de saison dernière. L’Anglais avait d’ailleurs annoncé mettre un terme à sa carrère d’entraineur. "Après plus de 45 ans comme entraîneur, j'ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter les affres du football en Premier League", avait expliqué l'ancien sélectionneur de l'Angleterre (2012-2016) dans un communiqué. Après quelques mois de repos, il a finalement changé d'avis.

Watford avait annoncé lundi soir le départ de Claudio Ranieri. Arrivé trois mois plus tôt après l’éviction de Xisco Muñoz, l’Italien n’a pas réussi à améliorer la situation des Hornets. Claudio Ranieri était sous pression depuis plusieurs semaines et la défaite à domicile contre Norwich vendredi (3-0), un concurrent dans la course au maintien, lui a été fatale. Watford ne s’est plus imposé depuis le 20 novembre (face à Manchester United, 4-1) et devrait connaître avec Roy Hodgson son troisième entraîneur de la saison.