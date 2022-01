Premier League: Ranieri déjà viré de Watford, trois mois après son arrivée

Watford a licencié Claudio Ranieri ce lundi après une nouvelle défaite en Premier League contre Norwich (0-3). Arrivé en octobre, l’entraîneur italien n’a pas réussi à améliorer les performances des Hornets, 19es du championnat.

Trois mois et puis s’en va. Arrivé courant octobre après l’éviction de Xisco Muñoz, Claudio Ranieri n’est déjà plus l’entraîneur de Watford. Le technicien n’a pas réussi à sauver sa place à la tête de l’équipe après la nouvelle défaite concédée face à Norwich vendredi (0-3) lors de la 23e journée de Premier League.

"Watford confirme le départ de l'entraîneur en chef Claudio Ranieri, a écrit le club anglais dans un message posté sur les réseaux sociaux. Le conseil d'administration des Hornets reconnaît Claudio comme un homme d'une grande intégrité et d'honneur, qui sera toujours respecté ici à Vicarage Road pour ses efforts à diriger l'équipe avec dignité."

Corrigés à domicile face à un concurrent direct pour le maintien, les Hornets font désormais partie des relégables avec une décevante 19e place du classement. Les partenaires du Français Moussa Sissoko accusent deux longueurs de retard (et un match en moins) sur Norwich. Pire, la seizième place détenue Everton est déjà à cinq points.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Aucune victoire depuis novembre

Claudio Ranieri n’a donc pas su résister au premier passage de Watford dans la zone rouge cette saison. En danger depuis plusieurs semaines, le technicien italien paye aussi le mauvais timing de cette nouvelle déroute, intervenue avant une petite trêve en Premier League. Watford ne jouera pas avant le 5 février et un déplacement à Burnley, autre rival pour le maintien.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Le licenciement de Claudio Ranieri n’a rien d’une surprise tant les performances de l’équipe n’ont pas progressé depuis son arrivée. En 13 matchs de championnat sous la direction du coach transalpin, les Hornets ont signé deux victoires, un nul et dix défaites. Pire, le club appartenant à la famille Pozzo a chuté de la 15e place à la 19e place en trois mois et n’a plus gagné depuis le 21 novembre.

Champion d’Angleterre en 2016 avec Leicester, Claudio Ranieri a multiplié les aventures compliquées après son éviction des Foxes en février 2017. Après un beau passage à Nantes lors de la saison 2017-2018, l’Italien a ensuite été licencié de Fulham (17 matchs en 2018-2019), de l’AS Rome (12 matchs en 2019) ou encore de la Sampdoria. Cette fois, son mandat à Watford aura duré encore moins longtemps.