"Il y a eu beaucoup de changements mais ce n'est pas une excuse", Lampard fataliste après la défaite de Chelsea

Pour le premier match de Franck Lampard sur le banc, Chelsea s'est incliné face à Wolverhampton ce samedi (1-0). Les Blues restent 11es de Premier League et ne se rassurent pas avant la Ligue des champions.

L'effet Franck Lampard attendra. De retour sur le banc de Chelsea après le limogeage de Thomas Tuchel, l'ancien international anglais a assisté impuissant à la nouvelle déroute des Blues, battus à Wolverhampton lors de la 30e journée de Premier League (1-0) ce samedi. Pour cette rencontre entre deux équipes malades (trois matchs sans victoire), Chelsea a plié sur une merveille de frappe de Matheus Nunes peu après la demi-heure.

Avec un coaching très offensif (Aubameyang, Mudryk), les Londoniens ont tout tenté pour revenir, mais n'ont pas su se créer de grosses occasions (un tir cadré). Ils s'inclinent pour la 11e fois de la saison et pointent à une triste 11e place, à 17 points du top 4 et de la Ligue des champions.

Sous pression avant le Real

Une prestation qui laisse l'entraîneur intérimaire perplexe. "J'ai trouvé que la performance en première mi-temps était à peu près à 70 % (des capacités de l'équipe). C'était suffisant pour que le match soit équilibré et ils ont lancé une fusée venue de nulle part (le but de Nunes, ndlr). En seconde période, il y a eu plus d'énergie, plus d'occasions et plus de monde dans la surface, a analysé Lampard au micro de la BBC. Nous travaillons ici depuis un ou deux jours et il s'agit de comprendre ce qui se passe et l'état d'esprit de l'équipe. Il y a eu beaucoup de changements et ce n'est pas une excuse, mais les choses doivent s'améliorer et je pense que cette performance l'a bien résumé. Il faut s'habituer à gagner et en faire une habitude."

Ce nouveau revers pour le retour de Franck Lampard met Chelsea dans une position délicate à quatre jours de son quart de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (21 heures sur RMC Sport 1), six jours avant de recevoir les Merengue à Stamford Bridge.