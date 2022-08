Premier League: "J’étais furieux", Sterling amer sur sa fin d'aventure à Manchester City

Transféré cet été à Chelsea, Raheem Sterling poursuit son tour des grands clubs anglais après être passé par Liverpool et Manchester City. Dans un entretien à Sky Sports, l’attaquant estime ne pas avoir été considéré à sa juste valeur par les Cityzens, mais a partagé sa fierté de pouvoir désormais défendre les couleurs des Blues.

Très prometteur à Liverpool, Raheem Sterling (27 ans) a pu profiter de la présence de Pep Guardiola à Manchester City pour devenir un joueur beaucoup plus complet qu’il ne l’était auparavant. Après sept ans à défendre les couleurs de Cityzens où il a connu une finale de Ligue des champions, l’attaquant a pris la direction de Londres pour renforcer les rangs de Chelsea. S’il n’a pas encore ouvert son compteur de buts avec les Blues en championnat, Sterling a débuté les deux premières journées de Premier League dans la peau d’un titulaire.

Dans un entretien avec Sky Sports, l’Anglais revient sur son départ de Manchester City et confie ne pas avoir apprécié le manque de considération du champion en titre à son égard, estimant avoir beaucoup donné pour le club: "Tout le monde veut se sentir désiré, c'est la même chose dans le football. Quand vous jouez à fond, que vous sacrifiez l’anniversaire de certains de vos enfants et que vous êtes traité d’une certaine manière, c’est décevant. Sur le moment, j’étais furieux, en rage, mais c’est passé." Les retrouvailles du joueur de 27 ans avec son ancien club s’annoncent déjà palpitantes.

"Dommage de voir comme ça s’est terminé"

En plus d’avoir eu le sentiment de ne pas avoir considéré à sa juste valeur, Sterling rajoute quelques détails. Durant de nombreux mois, des rumeurs concernant une prolongation de contrat du joueur chez les Skyblues ont défilé. Mais cela a finalement été conclu par un certain ressentiment chez l’international anglais: "Des malentendus, des contrats qui s’épuisent. C’était dommage de voir comment ça s’est terminé parce que j’ai passé de très bons moments là-bas."

L’ancien des Reds peut maintenant tourner la page grâce à Chelsea qui a fait le forcing pour s’attacher ses services. Un changement d’atmosphère nécessaire pour l’élément offensif: "Si vous n’êtes pas heureux en jouant votre football, vous devez envisager d’autres options pour retrouver ce bonheur, et c‘est exactement ce que j’ai fait. " Si Chelsea représente "une possibilité" qu'il ne voulait "pas laisser passer", Sterling va certainement vouloir marquer le plus rapidement possible, et pourquoi pas dès ce dimanche lors du déplacement à Leeds.