Mercato: Chelsea passe enfin à l'action pour recruter Aubameyang

Chelsea aurait proposé près de 18 millions d'euros et Marcos Alonso au Barça pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Une offre à laquelle le club catalan n'a pas encore répondu.

Les discussions entre Chelsea et le Barça se poursuivent concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations de The Athletic, le club anglais aurait formulé une offre de 15 millions de livres sterling (environ 18 millions d'euros), en plus de Marcos Alonso aux Blaugrana pour s'attacher les services de l'attaquant gabonais. Une somme inférieure aux 30 millions demandés par le Barça. Le club catalan n'aurait pas encore répondu à cette offre.

Plus tôt ce vendredi, Fabrizio Romano indiquait que les discussions entre le clan du joueur et Chelsea avaient été fructueuses jeudi et qu'un accord contractuel entre les deux parties ne devrait pas poser de problème.

Tuchel connaît parfaitement le joueur

Toujours à la recherche d'un attaquant, Thomas Tuchel serait convaincu de l'utilité de l'attaquant du FC Barcelone à la pointe de son attaque. Pendant deux saisons à Dortmund, l'entraîneur allemand a eu sous ses ordres l'attaquant gabonais. Depuis, des discussions ont été ouvertes entre le joueur et Chelsea. Xavi ne serait pas enclin à le voir quitter le club puisqu'il le considère comme le parfait remplaçant de Lewandowski, mais le besoin de liquidités du Barça pourrait l'obliger à le laisser partir.

D'autant que Aubameyang est arrivé libre il y a six mois suite à la rupture de son contrat avec Arsenal. A Barcelone, "Auba" a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée mais voit sa place être compromise cette saison par l'arrivée du Polonais. A Chelsea, il aurait une place toute trouvée à la pointe de l'attaque suite aux départs de Romelu Lukaku et Timo Werner. Les Blues, qui ont signé Raheem Sterling cet été, cherchent logiquement un joueur plus axial pour compléter leur ligne offensive.