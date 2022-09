Premier League: "Je suis dévasté", le message d’adieu de Thomas Tuchel à Chelsea

Démis de ses fonctions par Chelsea à la surprise générale, Thomas Tuchel n’a pas survécu à l’arrivée des nouveaux propriétaires du club et aux résultats en demi-teinte de son équipe en ce début de saison. Sur son compte Twitter, le technicien allemand a partagé sa détresse de voir son aventure chez le Blues pendre fin si brutalement.

Dans les prédictions de cette saison, quasiment personne aurait pu imaginer un tel scénario. Vainqueur de la Ligue des champions en 2021 lorsqu’il était arrivé au mois de janvier à Chelsea, Thomas Tuchel revit en quelque sorte la même situation qu’avec le PSG.

Démis de ses fonctions en cours de saison, le technicien allemand a payé le début de saison mitigé de son équipe, et l’envie du nouvel investisseur Todd Boehly de marquer son territoire chez les Blues. Sous contrat jusqu’en 2024 et en discussions auparavant pour prolonger son contrat, Tuchel est de nouveau sans emploi.

Avant de tourner définitivement la page Chelsea, le coach a partagé sur Twitter sa grande tristesse de voir son aventure prendre fin comme ça: "C’est une déclaration que j’espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea."

"Un club où je me sentais chez moi"

Après un mercato estival XXL où les Londoniens ont déboursé plus de 300M€, Tuchel qui avait vu arriver notamment Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang a à peine eu le temps d’entraîner ses recrues. Sixième de Premier League mais à seulement trois points du Top 4, l’Allemand n’a pas eu le temps de développer ses idées.

Tuchel peut quand même avoir le sentiment du devoir accompli vu le palmarès acquis en Angleterre, des moments qu’il n’oubliera jamais: "La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant l'équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur."

L’ancien du Bousia Dortmund a aussi eu une pensée pour les fans du club, ainsi que le personnel: "C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début."