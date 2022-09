Premier League: jet de bouteille, échauffourée… fin de match bouillante entre Liverpool et Newcastle

Liverpool s’est imposé contre Newcastle (2-1) mercredi à Anfield, après un but de Fabio Carvalho au bout du temps additionnel. Une réalisation qui a entraîné la colère des Magpies et un début d’échauffourée entre membres des deux staffs et même quelques joueurs.

Après un début de saison poussif en Premier League, Liverpool a enchaîné un deuxième succès consécutif ce mercredi face à Newcastle (2-1) lors de la cinquième journée de championnat. Buteur sur une action confuse à la 98e minute, Fabio Carvalho a involontairement déclenché un moment de tensions sur le bord du terrain. Furieux après le but du Portugais, plusieurs membres du staff des Magpies se sont énervés et ont invectivé le banc des Reds en pleine jubilation.

Un moment de frustration pour Newcastle

La tension était telle que les sur des images diffusées par BT Sport et relayées notamment par le Daily Mail, un adjoint d’Eddie Howe a balancé une bouteille en direction du staff liverpuldien. Un instant analysé par le consultant irlandais Shay Given, ancien de Newcastle, comme un moment intense pour les deux équipes.

"Vous ne l'encourageriez pas, mais évidemment les émotions sont très fortes sur le banc, estimé l’ex-gardien irlandais. Et comme vous pouvez l'imaginer, sur les deux bancs. Donner un but à l’adversaire si tard, c'est frustrant. […] L'un des gars sur le banc de Newcastle, je ne sais pas s'il a commencé, et je ne sais pas si c'est le deuxième but de Liverpool qui a aussi agi comme une sorte de signal. Vous n'aimez pas voir ces choses-là, il y a beaucoup d'émotions. Ils ont gagné donc ils sont sur un nuage et à l'opposé de Newcastle, ils sont vraiment dégoûtés de la façon dont cela s'est terminé."

Des joueurs proches d’en découdre

Les images de la rencontre n’ont semble-t-il pas encore permis de savoir qui était l’auteur de ce jet de bouteille ni qui était visé. En revanche, plusieurs joueurs des deux équipes ont clairement été identifiés dans la cohue générale. Toujours suspendu après son expulsion contre Crystal Palace, Darwin Nunez faisait partie de ceux-là et avait quitté sa place dans les tribunes d’Anfield pour rejoindre la mêlée.

Son coéquipier Joël Matip était également de la partie comme le Suisse de Newcastle, Fabian Schar, retenu alors qu’il semblait vouloir en découdre. Si aucun coup n’a fusé et si aucun incident majeur n’a été à déplorer, la Fédération anglaise risque pourtant de lancer une enquête pour tenter de faire la lumière sur ces tensions.