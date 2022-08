Leeds-Chelsea: la grosse boulette de Mendy qui a coûté très cher aux Blues

Le gardien de Chelsea Édouard Mendy s’est rendu coupable d’une énorme erreur lors de la rencontre face à Leeds, offrant le premier but aux Peacocks sur un crochet manqué. Les Bleus se sont finalement inclinés 3-0.

Édouard Mendy loin de ses standards habituels. Le gardien sénégalais de Chelsea a été auteur d’une grossière hésitation lors du match perdu face à Leeds (0-3) pour le compte de la 3e journée de Premier League, donnant sur un plateau le premier but à la recrue Brenden Aaronson à la 33e minute.

Sur une passe en retrait pourtant anodine de Thiago Silva, l’ancien Rennais a le temps de dégager son ballon mais tergiverse et attend l’arrivée du milieu américain, qu’il tente d’éliminer d’un crochet. Mais son geste est manqué et son vis-à-vis lui chipe le ballon juste devant le but, avant de conclure tranquillement dans la cage vide. La saison passée, le gardien des Blues s’était déjà rendu d’une erreur similaire en quart de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-3). Karim Benzema en avait profité pour signer un triplé.

Kehrer, un penalty concédé pour commencer

Sur le deuxième but de Leeds, Mendy est cette fois trop court pour repousser la tête décroisée de Rodrigo sur coup-franc (37e) alors qu’il ne peut rien sur le troisième et la reprise d’Harrison à bout portant (69e), une nouvelle fois pas aidé par sa défense. L'après-midi cauchemardesque pour les Londoniens s'est conclue par l'expulsion de Koulibaly à la suite d'un second avertissement, une semaine après son but contre Tottenham (2-2). À noter que les Peacocks n'avaient plus battu les Blues depuis 21 ans.

Dans l’autre rencontre de 15h, West Ham s’est incliné à domicile contre Brighton (0-2). Un match durant lequel Thilo Kehrer, qui effectuait ses grands débuts, s’est illustré en concédant un penalty. L'ancien Parisien a fauché Welbeck en position de dernier défenseur à l'entrée de la surface, après vingt minutes de jeu.