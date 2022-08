Mercato: un échange Maguire-Pulisic envisagé entre Chelsea et Manchester United

Selon la presse anglaise, Chelsea pense à renforcer sa défense centrale avec Harry Maguire. Dans l'optique d'un transfert, Christian Pulisic pourrait faire le chemin inverse et rejoindre Manchester United.

Selon les informations du Daily Mail, Chelsea, qui penserait à Harry Maguire compte tenu de la difficulté du dossier Wesley Fofana (Leicester), serait prêt à proposer Christian Pulisic comme monnaie d'échange à Manchester United.

Les Blues, s'ils se sont renforcés par l'arrivée de Sterling, ont déjà perdu Werner et Lukaku cet été dans le secteur offensif. Mais avec les départs d'Andreas Christensen et d'Antonio Rüdiger, le club londonien cherche surtout à renforcer sa défense centrale.

Maguire sur le banc contre Liverpool ?

Auteur d'un début de saison cauchemardesque, à l'image de son équipe, Harry Maguire pourrait en faire les frais dès lundi lors du derby d'Angleterre face à Liverpool. Selon le Manchester Evening Standard, Erik ten Hag veut taper du poing sur la table alors que United est bon dernier de Premier League.

La charnière centrale devrait ainsi être composée de Raphäel Varane et de la recrue Lisandro Martinez, deux joueurs qui n’ont évolué ensemble que lors d’un match amical contre le Rayo Vallecano (1-1). En ce qui concerne Harry Maguire, il a disputé les deux premières rencontres de championnat en intégralité, contre Brighton (1-2) et Brentford (0-4), et a été particulièrement visé après ce début de saison chaotique.