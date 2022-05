Premier League: la menace de Burnley et Leeds contre Everton concernant le fair-play financier

Leeds et Burnley ont écrit à la Premier League pour demander si Everton avait enfreint les règles du fair-play financier après avoir enregistré des pertes de 400 millions d'euros au cours des trois dernières années.

Tous les moyens sont bons pour créer une polémique. Alors qu'Everton est officiellement sauvé depuis jeudi soir et sa victoire renversante face à Crystal Palace (3-2) - qui a notamment entraîné un envahissement de terrain - Leeds et Burnley ont écrit à la Premier League la semaine dernière pour demander si les Toffees avaient enfreint les règles du fair-play financier (FFP), après avoir enregistré des pertes de 371,8 millions de livres sterling (près de 400 millions d'euros) au cours des trois dernières années.

Le Times rapporte que les deux clubs ont également indiqué leur droit de faire des réclamations légales contre la Ligue et Everton.

Everton reste confiant

Les règles de la Premier League permettent aux clubs de perdre un maximum de 105 millions de livres sur trois ans. Cependant, les clubs ont été autorisés à amortir les pertes causées par la pandémie. Dans ses derniers comptes, Everton a déclaré que 170 millions de livres sterling de ses pertes (environ 200 millions d'euros) étaient dues à la pandémie. Malgré la pression des deux clubs adverses, les Toffees restent "confiants" d'avoir respecté les règles du fair-play financier.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Premier League pour nous assurer que nous étions en conformité. Nous sommes convaincus que nous avons respecté les règles. Les inspecteurs externes nous ont dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas réclamer contre la pandémie. Si les clubs veulent engager une action en justice, c'est leur décision", a déclaré un porte-parole d'Everton, dans des propos relayés par Sky Sports.

Si Everton (16e) est assuré d'évoluer en Premier League la saison prochaine, ce n'est pas le cas de Burnley (17e) et Leeds (18e). Les deux équipes comptent 35 points à l'aube de la 38e et dernière journée de championnat et vont se battre jusqu'au bout face à Newcastle et Brentford pour ne pas accompagner Watford et Norwich en Championship.