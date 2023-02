Premier League: le fameux contrat secret de Mancini qui pourrait coûter cher à Manchester City

Renvoyé par la Premier League devant une commission indépendante pour de possibles infractions financières, Manchester City devra s'expliquer sur le juteux contrat signé par son ex-entraîneur Roberto Mancini, dont une partie de la rémunération était frauduleuse.

A la lutte pour le titre avec Arsenal en Premier League, le champion en titre Manchester City est sommé de s’expliquer en Angleterre sur les malversations qui lui sont imputées à l'issue d'une longue enquête qui aura duré quatre ans. Il est question de plus d'une centaine de possibles infractions aux règles financières de la Premier League, dont le club devra répondre devant une commission indépendante.

Mais de quoi parle-t-on ? Parmi les infractions répertoriées, l’une d’entre elles fait référence à une violation présumée des règles "obligeant un club membre à inclure tous les détails de la rémunération du manager", en lien avec les saisons 2009-2010 à 2012-2013. A cette période, le manager du club était l'Italien Roberto Mancini, l'actuel sélectionneur de la Nazionale.

Il est évidemment question du fameux contrat de Roberto Mancini, et le système mis en place par Manchester City pour contourner les règles du fair-play financier, révélé par plusieurs médias à l’époque, dans le cadre des Football Leaks. Un contrat qui ne lui avait jusqu’alors pas porté préjudice mais qui pourrait cette année lui coûter très cher.

En s’engageant à l’époque en faveur de Manchester City, Roberto Mancini aurait non seulement négocié son salaire annuel d’entraîneur, mais également accepté d’encaisser une autre rémunération par des voies détournées, facturée par le club d’Al Jazira (également propriété du cheick d’Abu Dhabi, Mansour bin Zayed al-Nayhan).

Mancini fait profil bas

Une grande partie des émoluments du technicien italien était ainsi facturée par différentes sociétés offshore (Sparkleglow puis IIS) basées sur l'île Maurice (un paradis fiscal) au club d'Al Jazira pour… des prestations de conseils "relatifs au football". Documents à l’appui, Der Spiegel (en Allemagne) et l’Espresso (en Italie) avaient révélé tous les détails de ce système qui avait pour but d’alléger la masse salariale de Manchester City et ainsi lui permettre de présenter des comptes en règle vis-à-vis du fair-play financier.

Roberto Mancini s’est toujours fait très discret sur le sujet mais il pourrait bien devoir s’expliquer prochainement. "Manchester City est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League", a réagi le club dans un communiqué. Manchester City s'est, par ailleurs, félicité que l'examen de cette affaire soit désormais entre les mains d'une commission indépendante, "afin d'examiner de manière impartiale l'ensemble complet de preuves irréfutables qui existent et appuient sa position". Les sanctions encourues par Manchester City peuvent aller du retrait de points à l'exclusion pure et simple du championnat d'Angleterre.