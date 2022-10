Premier League: le fils de David Beckham sur le point de jouer pour Brentford

Dernier fils de David Beckham à continuer dans le football, Roméo va suivre les traces de son père, et rejoindre la Premier League le temps de quelques jours. Il devrait même faire ses débuts avec la réserve de Brentford dans les jours à venir.

Beckham de retour en Premier League. Après David, devenu légende de Manchester United, c'est Roméo qui s'apprête à écrire une partie de son histoire dans le football. Le deuxième des trois fils de David Beckham, qui s'entraîne à Brentford depuis plusieurs jours avec l'équipe B, devrait faire ses débuts avec la réserve du club anglais, selon le Mirror.

Le joueur de 20 ans rencontrera Crewe Alexandra (League Two, 4e division) lors d'un match à huis clos organisé samedi. Le club de deuxième division a annoncé le match lundi et a déclaré que des rapports et des mises à jour spéciales seraient fournis mais qu'aucun spectateur ne serait autorisé à l'intérieur du stade Alexandra.

Roméo n'abandonne pas le football

Roméo Beckham est toujours sous contrat avec la réserve de l'Inter Miami (club dirigé par son père). La saison étant terminée, il a décidé d'aller en Angleterre pour s'entraîner avec Brentford. En 2014, Roméo Beckham avait, en compagnie de ses frères Brooklyn et Cruz, rejoint Arsenal. Les deux derniers cités ont décidé de prendre une autre direction depuis et d'arrêter le football. Libéré par Arsenal, Roméo a hésité à faire de même mais a finalement décidé de continuer à jouer. Il a même eu le privilège, cet été, d'évoluer sous les odres de son père en match amical contre le FC Barcelone (défaite 6-0). Il était entré cinq minutes en fin de rencontre.

"La première saison complète a été pleine de hauts et de bas", s'était-il confié sur Instagram à la fin de la saison dernière. "Pas la fin que nous voulions en tant qu'équipe, mais seulement les leçons apprises à prendre en compte l'année prochaine. J'adore cette équipe et le voyage que nous sommes en train de faire."

Le milieu de terrain de 20 ans a participé à 26 matches la saison dernière avec la réserve de l'Inter Miami, pour deux buts marqués.