Premier League: "Le monde entier disait que j'étais une merde", Ramsdale raconte sa difficile arrivée à Arsenal

Dans un long article publié par The Player's Tribune, Aaron Ramsdale, le gardien d'Arsenal, raconte les insultes et messages négatifs reçus lors de son arrivée dans le club londonien, il y a deux ans.

Il y a des recrues qui font l'unanimité avant même d'avoir disputé leur premier match sous leurs nouvelles couleurs, et il y a les autres. Aaron Ramsdale, débarqué à Arsenal à l'été 2021, fait partie de la deuxième catégorie. Après avoir connu la relégation deux saisons de suite, avec Bournemouth puis Sheffield United, son arrivée dans le nord de Londres était accompagnée de sceptissisme, et un peu plus parfois.

Dans un article écrit par Ramsdale lui-même et publié dans The Player's Tribune, le gardien anglais raconte. "Je n'ai pas les mêmes histoires que les autres gars, assure-t-il. J'ai vu des joueurs dire "Oh oui, Wenger m'a appelé." Ou bien parler de fans qui venaient devant leur maison chanter leur nom. Mais mon histoire ? Honnêtement ? Quand l'information est sortie, la seule chose dont je me rappelle, c'est que le monde entier me disait que j'étais une énorme merde."

Sur les réseaux sociaux notamment, l'Anglais a reçu des tonnes de messages négatifs voire insultants. "Après un entraînement, j'ai ouvert Twitter, j'ai vu que l'informationde mon transfert avait fuité et je me faisais complètement défoncer", explique-t-il. "Ne viens pas. Tu es une merde." "2 relégations ? Horrible recrue." Même sur les plateaux de télévisions, Ramsdale est critiqué.

Dénigré par les idoles de son enfance

"Pauvre recrue. Pas assez bon pour Arsenal. "Trop cher. Je n'aime pas." "C'était le type de conversation, souligne Ramsdale. C'est une expérience intéressante de regarder des légendes que vous avez idolatré dans votre enfance dire que vous êtes nul devant tout le pays. Ca m'a affecté. Ca m'a fait descendre de mon nuage et revenir sur terre en quelques heures." Il faudra attendre ses premiers matchs avec les Gunners pour que Ramsdale commence à faire l'unanimité auprès des observateurs.

Dans son témoignage, le gardien anglais dévoile aussi certains aspects de sa vie privée : l'homosexualité de son frère, son aversion pour l'homophobie, au stade et en dehors, et la fausse couche de sa femme à son retour de la Coupe du monde. Ramsdale révèle le soutien sans faille dont a fait part l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, dans ce moment difficile.

Seulement trois jours plus tard, Arsenal disputait le derby contre Tottenham, auquel Ramsdale voulait absolument participer. Après la victoire des Gunners 2-0 sur la pelouse des Spurs, le gardien britannique avait été frappé par un supporter adverse. "Je me suis presque senti mal pour le gars qui avait fait ça, confie Ramsdale. Je me suis dit : si seulement il me connaissait en tant que personne et savait ce que je traverse actuellement, il n'aurait jamais fait ça." L'Anglais n'est pas rancunier.