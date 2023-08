Arsenal: premier coup dur avec la blessure de Gabriel Jesus

Le Brésilien Gabriel Jesus va rater le début de la saison d'Arsenal en raison d'une blessure à un genou. L'attaquant des Gunners manquera plusieurs semaines de compétition dont la reprise de la Premier League.

Recrue phare de l'été 2022, Gabriel Jesus a longtemps semblé combler un manque à la pointe des Gunners. Mais ses trois mois d'absence suite à une blessure pendant le Mondial ont précipité la chute d'Arsenal lors du sprint final de la Premier League. Pas de chance pour le Brésilien, il va aussi rater la reprise de la campagne 2023-2024. Une nouvelle confirmée ce mercredi par Mikel Arteta en marge du match amical remporté contre Monaco (1-1, 5 tab à 4).

"Malheureusement, il a eu une petite opération ce matin, a expliqué l'entraîneur du club londonien après la rencontre. Il avait une gêne à un genou qui lui posait des problèmes et il fallait opérer pour régler cela. Ce n'est pas quelque chose de grave mais il devrait être absent quelques semaines je pense."

Arteta: "Un coup dur"

D'ores et déjà forfait pour le Community Shield prévu ce dimanche à Wembley contre Manchester City, Gabriel Jesus va aussi manquer la réception de Nottingham Forest, le 12 août prochain, pour la reprise de la Premier League. Un sale coup pour les Londoniens.

"C'est un coup dur parce que nous l'avons ramené à son meilleur niveau, en particulier la façon dont il a joué contre Barcelone. Il était en bonne condition et nous l'avons perdu, a encore estimé le technicien de l'équipe anglaise. Mais il a ressenti une certaine gêne ces dernières semaines et nous devions y réfléchir, nous devions prendre une décision et la meilleure était de protéger le joueur et de le récupérer le plus rapidement possible, alors nous avons décidé de le faire."

Après un excellent début de saison avec Arsenal l'an passé, Jesus avait subi trois mois d'absence en raison d'une blessure au genou droit subie lors du Mondial au Qatar. Mais ce problème physique ne l'avait pas empêché de boucler sa première année chez les Gunners avec 11 buts et 8 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues.