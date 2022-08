Premier League: le sale début de saison de Liverpool en stats

Seizièmes après trois journées et leur revers sur la pelouse de Manchester United lundi, les joueurs de Liverpool connaissent leur pire début de saison statistique depuis que Jürgen Klopp est arrivé sur les bords de la Mersey. Retour en chiffres sur cette difficile entame de championnat.

Erik ten Hag pouvait se lâcher, lundi soir, et féliciter ses "putains de bons joueurs" après la retentissante victoire de Manchester United face à Liverpool (2-1, 3e journée de Premier League). Pour Jürgen Klopp en revanche, l’heure était moins à la fête au moment de débriefer face aux médias. "Je sais que ça va paraître ridicule, mais on aurait dû gagner cette rencontre. Oui, je suis préoccupé par notre situation mais c’est comme ça", regrettait le technicien allemand.

Une situation qui inquiète Julien Laurens, spécialiste du foot anglais pour RMC: "Le départ de Mané a été sous-estimé. (…) Défensivement, les blessures de (Joël) Matip et de (Ibrahima) Konaté font très mal, car Joe Gomez, ce n’est pas ça. (…) On sent que Klopp n’est pas très serein. Il y a eu quelques bonnes choses contre Crystal Palace et Fulham, mais globalement ce n’est pas suffisant. C’est un vrai test de caractère maintenant pour Klopp", a-t-il estimé dans l’After Foot.

Le début de saison de Liverpool en 5 stats:

5. Battus pour la première fois par les Red Devils en Championnat depuis mars 2018, les Reds sont seizièmes du Championnat avec seulement deux points pris en trois journées (2 nuls, 1 défaite). Les coéquipiers de Mohamed Salah comptent déjà sept points de retard sur le leader Arsenal, et surtout cinq sur Manchester City, le principal rival pour le titre.

4. Les Reds n’ont pas réussi à remporter leurs trois premiers matches d’une saison de Premier League pour la première fois depuis 2012-13 – le club était alors entraîné par Brendan Rodgers –, et ce pour la quatrième fois seulement dans toute leur histoire.

1. Pour la première fois de son histoire en Premier League, Liverpool a encaissé le premier but lors de sept matches de suite. Mais lors des six précédents, les Reds avaient alors évité la défaite (3 victoires, 3 nuls). Cela avait été le cas face à Fulham (2-2, 1re journée) et Crystal Palace (1-1, 2e journée), mais pas lundi soir contre Manchester United.

13. Ce n’est que la treizième fois dans l’histoire de la Premier League que Liverpool n’a remporté aucun de ses trois premiers matchs de Championnat.

21. Avant de perdre contre Manchester United, les Reds restaient sur une série de 21 matchs sans défaite en Premier League (16 victoires, 5 nuls). Ce revers constitue également leur première défaite en Championnat sur l’année civile 2022.