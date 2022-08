Manchester United-Liverpool: ten Hag félicite ses "putains de bons joueurs" pour la victoire

Erik ten Hag s'est laissé aller à quelques familiarités après la victoire de Manchester United contre Liverpool (2-1) lors de la troisième journée de Premier League. L'entraîneur néerlandais n'a pas caché sa joie après son premier succès en match officiel sur le banc des Red Devils.

Après avoir remporté sa première victoire à la tête de Manchester United en Premier League, dans une rencontre déjà capitale contre Liverpool (2-1), l'entraîneur néerlandais Erik ten Hag a laissé déborder sa joie en qualifiant son groupe de "putains de bons joueurs de foot" au micro de la chaîne britannique Sky Sports.

"Je ne vais pas parler de technique, tout tourne autour de l'attitude, a estimé le coach batave après la rencontre. Et vous avez vu, on a mis (la bonne) attitude sur le terrain, il y a eu de la communication, du combat, de l'esprit d'équipe et vous avez vu de quoi ils sont capables, parce que ce sont des putains de bons joueurs de football."

>> Revivez Manchester United-Liverpool (2-1)

Le journaliste David Jones, qui l'interviewait, a immédiatement présenté des excuses aux téléspectateurs pour ce juron, comme c'est la tradition à la télévision britannique et comme Erling Haaland l'a récemment appris à ses dépens.

Erik ten Hag a murmuré des excuses, mais son franc-parler a provoqué l'hilarité des anciens joueurs Roy Keane, Jamie Carragher et Gary Neville, présents à ses côtés sur le bord de la pelouse d'Old Trafford. "Moi j'ai plutôt bien aimé", a même rigolé Neville, un ancien de Manchester.

ten Hag: "Ce n'est qu'un début"

Revenant au match, il a reconnu qu'après la déroute à Brentford (0-4), qui faisait suite à une défaite à domicile contre Brighton (1-2) en ouverture de la saison, il attendait "une attitude différente, une approche différente" des rencontres de la part de ses joueurs.

"C'est ce qui me satisfait, mais ce n'est qu'un début. On doit rester humbles, je pense qu'on peut jouer beaucoup mieux avec un peu plus de maîtrise, faire une passe supplémentaire, nous montrer plus dangereux, a poursuivi le coach néerlandais. On l'a vu aujourd'hui par moments, mais on doit être meilleurs quand on doit faire le jeu."

>> Le meilleur des compétitions européennes, c'est sur RMC Sport

Erik ten Hag a également justifié son choix de se passer de Harry Maguire et Cristiano Ronaldo au coup d'envoi.

"J'ai un effectif et il faut que j'utilise cet effectif. On a 50 à 60 matchs par saison. Donc, match après match, on regarde qui on sélectionne. Maguire et Ronaldo sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans un avenir proche", a-t-il argumenté. Avec trois points en trois journées, Manchester United n'est encore que quatorzième de Premier League, à six longueurs du leader, Arsenal, qui a fait carton plein.