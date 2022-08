Manchester United-Liverpool: MU calme la crise, les Reds ratent leur début de saison

Manchester United a battu Liverpool (2-1) ce lundi lors du choc de la troisième journée de Premier League. Marcus Rashford et Jadon Sancho se sont illustrés dans ce beau succès des Red Devils alors que Mohamed Salah a sauvé l'honneur des Red dans le final.

Deux nuls pour Liverpool, deux défaites pour Manchester United. Véritable choc de la troisième journée de Premier League, le duel entre Reds et Red Devils a donné lieu à une bataille entre deux équipes à la peine en ce début de saison. Après quelques jours marqués par la colère de ses fans et une manifestation anti-Glazer à l’extérieur du stade, c’est finalement le club mancunien qui est parvenu à lancer sa campagne 2022-2023 ce lundi soir à Old Trafford.

Présenté au public avant la rencontre, Casemiro a assisté à la belle victoire de sa nouvelle équipe contre un Liverpool très décevant (2-1). Toujours sans Cristiano Ronaldo, laissé sur le banc pendant près de 85 minutes, les joueurs d’Erik ten Hag ont livré une belle prestation collective pour l’emporter sans trop trembler.

>> Manchester United-Liverpool (2-1)

Le festival de Sancho

Mieux rentrés dans leur match, les coéquipiers de Marcus Rashford ont imposé un gros rythme dès les premières minutes. Très agressifs, parfois à la limite du coup de sifflet, Manchester United a gratté quelques ballons dans l’entrejeu. Et sur l’un d’eux, Scott McTominay a signé une belle ouverture plein axe vers Bruno Fernandes.

D’un joli tacle, le Portugais a parfaitement décalé Anthony Elanga. Mais le jeune ailier suédois n’a pas remporté son duel contre Alisson et a envoyé sa frappe sur le poteau du gardien des Reds (0-0, 10e).

Toujours aussi impliqués et efficaces au pressing, les Mancuniens n’ont pas attendu longtemps avant de faire la différence. Trouvé sur le côté gauche de la surface, Anthony Elanga encore lui a trouvé Jadon Sancho en retrait.

Seul au point de penalty, l’Anglais a signé une magnifique feinte de frappe pour éviter le tacle désespéré de James Milner et mettre à terre Alisson avant de conclure tranquillement (1-0, 16e). Son petit numéro lui a même valu les applaudissements de Cristiano Ronaldo alors que James Milner a sérieusement remonté les bretelles d’un Virgil van Dijk trop éloigné du Mancunien pour intervenir.

La charnière Martinez-Varane solide et (un peu) chanceuse contre des Red éteints

Après l’ouverture du score par Jadon Sancho, la rencontre s’est rééquilibrée. Malgré un départ trop mou, l’équipe entraînée par Jürgen Klopp a pourtant failli égaliser juste avant la pause. Sur un corner défensif mal négocié, les Red Devils se sont finalement fait la première vraie frayeur de ce choc contre Liverpool.

En voulant dégager le ballon, Bruno Fernandes l’a envoyé en pleine sur Lisandro Martinez, auteur d’un improbable et totalement involontaire sauvetage sur sa ligne (1-0, 41e).

Si le central argentin a eu de la chance sur ce coup, le reste de son début de match s’est révélé très propre. Associé à Raphaël Varane, aligné d’entrée pour la première fois de la saison, l’ancien de l’Ajax a composé une charnière sacrément efficace. Costauds dans les duels, les deux hommes ont montré une belle complémentarité.

La prestation ratée des attaquants de Liverpool les a probablement aidés dans leur tâche. Luis Diaz, toujours aussi actif dans le couloir gauche, a parfois paru trop seul et s’est bien fait bloquer par la défense mancunienne. Roberto Firmino n’a pas bien senti les coups alors que Mohamed Salah a été transparent sur son aile droite. Sur sa seule vraie frappe du match, l’Egyptien a envoyé un drop digne de Jonny Wilkinson dans les tribunes d’Old Trafford quelques minutes après la pause.

Rashford offre à une première victoire à United, mini-crise à Liverpool malgré un Salah record

Intenables, les Mancuniens n’ont pas levé le pied après la mi-temps. Et cela leur a rapidement permis de doubler la mise. Trouvé dans la rond central, l’entrant Anthony Martial a lancé Marcus Rashford à la limite du hors-jeu. L’attaquant anglais a parfaitement ajusté Alisson pour inscrire le deuxième but des Red Devils et mettre fin à sa disette de 17 matchs (997 minutes) sans marquer. Après une rapide vérification à la vidéo, l’arbitre a confirmé le break des Mancuniens (2-0, 53e).

Le but marqué par Mohamed Salah, désormais meilleur buteur des confrontations entre les deux rivaux devant Steven Gerrard (10 buts), d’une tête rageuse après avoir bien suivi une jolie parade de David De Gea n’a rien changé à l’issue de la rencontre (2-1, 81e). Battus lors des deux premières journées, Manchester United a remporté son premier match de la saison et Erik ten Hag a enfin goûté à la victoire en match officiel depuis son arrivée sur le banc du club anglais. Mieux, les Red Devils quitte la dernière place du classement et grimpe au quatorzième rang.

A l’inverse, Liverpool chute dangereusement vers la zone rouge. Toujours dans l’attente d’un premier succès cette saison en championnat, les Reds ont glissé au seizième rang avec seulement deux points. Si le duel contre le rival mancunien donnait une belle opportunité pour lancer la saison, les partenaires de Jordan Henderson se sont ratés.

Si Manchester United s’est relancé, Liverpool s’est enfoncé un peu plus dans une petite crise de résultat. Les protégés de Jürgen Klopp devront se reprendre samedi prochain contre Bournemouth alors que les Mancuniens voudront confirmer sur le terrain de Southampton. Histoire de signer une trêve durable avec les supporters.