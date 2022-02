Premier League: les arbitres invités à ne pas sanctionner les messages de soutien à l'Ukraine

Les arbitres anglais devront faire preuve de plus de souplesse avec les témoignages de soutien à la cause ukrainienne. Telle est la volonté de la Premier League, selon le Daily Mail.

Souplesse sera le maître mot en Premier League, s’agissant des démonstrations de soutien à l’Ukraine. Les arbitres de PL ont été priés de permettre aux joueurs de montrer leur soutien à l'Ukraine sans recevoir de carton jaune, rapporte le Daily Mail. Cette décision fait suite à l'avertissement récolté par le défenseur polonais Matty Cash samedi dernier.

Le joueur d'Aston Villa a été sanctionné après avoir ouvert le score face à Brighton (2-0). Son tort ? Avoir retiré son maillot afin de révéler un message de solidarité pour son compatriote Tomasz Kedziora, qui joue pour le Dynamo Kiev.

Kedziora est resté à Kiev malgré les bombardements

L’avertissement adressé à Cash est seulement lié au maillot retiré, ce qui est considéré comme une conduite antisportive selon les lois du jeu, et non au message politique, croit savoir le Daily Mail. Cash n'aurait donc pas récolté ce carton jaune s’il s’était contenté de lever son maillot pour révéler le message en question: "TK and Family Stay Strong My Bro" ("sois fort mon frère") griffonné au-dessus d'un cœur. Les arbitres ont été encouragés à faire preuve de compréhension et d'empathie envers les joueurs qui ont été touchés par les événements en Ukraine.

Cash et Kedziora se connaissent depuis que le premier nommé a obtenu la nationalité polonaise en octobre dernier, avant de faire ses débuts internationaux le mois suivant lors d'une victoire 4-1 de la Pologne sur Andorre. Kedziora a signé au Dynamo il y a cinq ans et est resté à Kiev malgré l'encerclement de la ville par la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. La fédération polonaise a adopté une position ferme vis-à-vis de la Russie et refuse de jouer contre la Sbornaya en barrage de la Coupe du monde, qui aura lieu plus tard ce mois-ci.