France-Angleterre: "Kane va être marqué pour le reste de sa vie", selon Shearer

Dans une chronique pour The Athletic, Alan Shearer est revenu sur le penalty loupé de Harry Kane samedi lors du quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre. Selon l'ancien attaquant, l'actuel capitaine des Three Lions va être "marqué pour le reste de sa vie" par cet épisode.

Harry Kane n'est pas le premier attaquant à connaître une telle désillusion. Il ne sera pas le dernier non plus. Ce samedi, l'avant-centre anglais a loupé son deuxième penalty dans le quart de finale de Coupe du monde opposant la France à l'Angleterre (2-1). Dans une chronique pour The Athletic, Alan Shearer est revenu sur les conséquences qui vont suivre pour le capitaine des Three Lions.

"Il va revivre son penalty encore et encore"

"Je connais sa position et je connais son état d'esprit et je sais qu'il mettra sa tête sur l'oreiller cette nuit et la suivante et quelques autres encore et il clignera des yeux et fixera le plafond. Il va revivre son penalty encore et encore (...) et dans son esprit, il se convaincra que cette fois, il marque. Et je vous promets que ça restera en lui pour toujours", a écrit l'ancien attaquant anglais à propos de la situation dans laquelle se trouve Kane.

Après la défaite, Harry Kane a assumé la "responsabilité" de la défaite. L'ancien joueur de Newcastle, 63 sélections avec la sélection anglaise pour 30 buts, tient à défendre l'un de ses successeurs au poste de numéro 9: "Parfois, la merde se produit. Harry est un avant-centre exceptionnel, un joueur exceptionnel, point final."

"Il ne se passera pas une journée sans qu'il y pense"

Harry Kane avait déjà égalisé une première fois sur penalty (53e) mais a donc loupé sa seconde tentative dans l'exercice (84e), au moment où la France menait à nouveau grâce à Olivier Giroud (78e). Pour Alan Shearer, Harry Kane est apparu plus "alourdi" sur son deuxième penalty. "Dans cette situation, vous êtes confronté à un nouvel ensemble de problèmes et (...) vous pensez 'Merde, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je fais la même chose que la dernière fois, est-ce que je m'en tiens à ce que je fais bien, est-ce que je change', a expliqué Shearer. Il joue contre Hugo Lloris, son coéquipier de Tottenham Hotspur, et ce sentiment de familiarité est traître. Oui, il avait déjà marqué, mais Lloris connaît ses routines, comment il s'entraîne, l'endroit qu'il privilégie naturellement."

"Croyez-moi, tout cela joue dans votre esprit dans les rares secondes entre le coup de sifflet et le début de votre élan, a conclu Alan Shearer. Cela blessera Harry pour le reste de sa vie. Il ne se passera pas une journée sans qu'il y pense ou qu'il s'en souvienne. Il réfléchira toujours à ce qu'il aurait pu ou dû faire."