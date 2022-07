Premier League: les joueurs pourraient arrêter de poser le genou à terre

Selon le Daily Mail, une rencontre a eu lieu récemment entre les dirigeants de la Premier League et les capitaines des 20 clubs du championnat anglais. Au cours de la discussion, la question du genou à terre avant les rencontres, en soutien à la lutte contre le racisme, a été discutée. Le geste pourrait être largement réduit voire tout simplement supprimé.

C'est un geste pratiquement devenu rituel en Premier League. Depuis le retour du football au début de l'été 2020 après la pandémie de coronavirus, les joueurs des clubs anglais ont pris l'habitude de poser un genou à terre avant les rencontres, un symbole antiraciste lié notamment au décès de George Floyd en mai 2020. Mais celui-ci pourrait bientôt disparaître, au moins pour une majorité des affiches.

Le geste effectué samedi lors du Community Shield

Selon le Daily Mail, les différents capitaines des clubs de Premier League ont rencontré les dirigeants du championnat anglais pour discuter notamment du bien-fondé de la poursuite de ce geste. Des doutes semblent apparaître et une décision devrait être prise avant la reprise des matchs, qui aura lieu le week-end prochain.

Certains capitaines auraient proposé de réduire considérablement le nombre de matchs où le geste serait effectué. L'idée serait de le garder pour la première rencontre de la saison et lors d'événements liés à la lutte contre le racisme (No Room for Racism, NDLR), comme en octobre et en mars. La force de l'habitude aurait fait perdre en symbole le geste.

La Premier League a déjà indiqué que la décision finale reviendraient aux joueurs, même si ceux-ci ne semblent pas parvenir à une position commune pour l'heure. Ce samedi lors du Community Shield entre Liverpool et Manchester City, match remporté par les Reds (3-1), les joueurs ont bien posé le genou à terre.