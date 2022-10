Premier League: les joueurs vont remettre le genou à terre pour deux journées

Les joueurs de Premier League mettront de nouveau le genou à terre avant les rencontres des deux prochaines journées. Il avait été annoncé en début de saison que le geste ne serait plus systématique, mais réservé à certaines occasions, afin d'avoir plus d'impact.

Le temps des deux prochaines journées de championnat, les joueurs de Premier League vont de nouveau poser le genou à terre dans le cadre de la campagne "No Room For Racism", "Pas de place pour le racisme" en français. Une manière de renouer avec un geste qu'ils ont effectué dans leur très grande majorité pendant plus d'un an et demi, suite au décès de George Floyd aux Etats-Unis en octobre 2020.

En début de saison, l'ensemble des équipes de Premier League, représentées par leurs capitaines, avaient convenu de ne plus poser systématiquement le genou à terre, estimant que le geste avait perdu de son impact et qu'il serait bon de l'utiliser lors de certaines occasions déterminées. Les deux ans du décès de George Floyd en sont une évidente et le mouvement reprendra donc du 8 au 16 octobre.

Une première depuis la première journée de Premier League

Lors de la première journée de championnat, cette année, les joueurs avaient également posé le genou à terre, pour marquer l'ouverture de la Premier League version 2022-23. La sélection anglaise, au-delà des clubs de Premier League, doivent encore décider ce qu'ils feront lors de la Coupe du monde au Qatar.

"On a déjà un jeu brillant et apporter plus de diversité dans tous les domaines du football ne fera que continuer à le rendre meilleur", a souligné Darren Moore, ancien joueur de Portsmouth et West Bromwich et actuel président du groupe consultatif des participants noirs de la Premier League.