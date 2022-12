Premier League: Lingard dénonce les "fausses promesses" de Manchester United

Aujourd'hui à Nottingham Forest, l'ailier anglais Jesse Lingard est revenu, dans un entretien au Telegraph, sur sa frustration lorsqu'il évoluait avec Manchester United. Mis à l'écart par Ole Gunnar Solkjaer, il affirme ne toujours pas savoir les raisons qui ont conduit à cette mise en retrait des terrains et dénonce de "fausses promesses".

Jesse Lingard veut des réponses. L'ailier de 30 ans, qui a quitté les Red Devils en juin dernier, à l'expiration de son contrat, pour rejoindre le promu Nottingham Forest, ne décolère pas de la manière dont il a été mis à l'écart de l'effectif mancunien, notamment sous le management d'Ole Gunnar Solskjaer.

Après avoir été prêté à West Ham en janvier 2021, l'international anglais (32 sélections) réalise de belles prestations avec les Hammers, inscrivant neuf buts. De retour à Manchester à l'été 2021, Lingard pense avoir une chance à saisir mais il ne disputera plus que des bouts de matchs. Boudé par le successeur de Solskjaer, Ralf Rangnick, il ne lui restait plus qu'à mettre les voiles et quitter son club formateur dans lequel il avait fait, jusque-là, l'intégralité de sa carrière.

"Je ne sais pas quel était le problème, s'il s'agissait de politique ou autre"

Dans un entretien accordé au Telegraph, Jesse Lingard revient sur cet épisode douloureux. "Je ne sais pas pourquoi je ne jouais pas. Je ne sais pas quel était le problème, s'il s'agissait de politique ou autre. Je n'ai toujours pas de réponse à ce jour. Je n'ai même pas demandé. Je préférerais que quelqu'un, par respect pour ma longévité, me dise : 'voilà pourquoi tu ne joues pas', mais je n'ai jamais compris cela."

Selon lui, cette situation est le résultat de "fausses promesses". "Je m'entraînais dur et j'étais pointu, j'étais prêt à jouer ces matchs. Lorsque vous travaillez dur à l'entraînement et que vous ne jouez pas à la fin, c'est très frustrant. J'ai dû me débrouiller l'année dernière parce que je savais que je serais libre. Je ne suis pas vraiment le genre de gars à bouder, dans le vestiaire, je suis toujours ce personnage pétillant avec de bonnes vibrations. Je poursuivais mon entraînement et je faisais mon travail, puis ici et là j'arrivais, et j'essayais de donner le meilleur de moi-même."

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Forest, Lingard se prépare à de prochains mois compliqués en cas de descente du club de Nottingham, actuellement 19e de Premier League. Le joueur s'était, par ailleurs, déjà confié sur son passage à vide entre 2019 et 2021, marqué notamment par la dépression de sa mère.