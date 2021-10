Watford-Liverpool: les Reds gâchent la première de Ranieri, Salah inscrit encore un but fabuleux

Liverpool s'est imposé 5-0 face à Watford ce samedi après-midi grâce notamment à un triplé de Roberto Firmino, pour le compte de la 8e journée de Premier League. Mohamed Salah a lui aussi fait le show.

Une première ratée pour Claudio Ranieri. Liverpool a écrasé Watford 5-0 ce samedi après-midi, grâce à un triplé de Roberto Firmino (37', 52', 90+1') et des buts de Sadio Mané (9') et Mohamed Salah (54'). Jürgen Klopp et son équipe sont venus gâcher la première de Ranieri, arrivé chez les Hornets durant la trêve internationale. Pourtant l'entraîneur italien avait promis d'offrir le dîner si ses joueurs n'encaissaient aucun but face à Liverpool. Raté donc, d'autant plus que ses joueurs n'ont tiré que six fois au but quand les Reds ont tenté leur chance à 19 reprises.

Une ouverture du score historique

Alors que Liverpool semblait déjà maître de la rencontre, Sadio Mané a ouvert le score dès la 9e minute sur un magnifique extérieur du pied de Mohamed Salah. Un sixième but cette saison, mais surtout son centième but en Premier League. Egalant ainsi son coéquipier, qui a alourdi son bilan quelques minutes plus tard (104 buts). Avec une possession de balle essentiellement pour les hommes de Jürgen Klopp (89%-11% à la 18e minute), les Reds tentent et sont très proches de doubler la mise. Seul Ismaila Sarr et ses quelques percées permettent à Ranieri et les siens de croire en une égalisation.

Finalement Roberto Firmino vient conclure une belle action collective sur une passe de James Milner à la 37e minute. Le Brésilien sera à l'origine des trois autres buts de Liverpool : le but du doublé, sur une belle boulette du gardien de Watford à la 52e. Il stoppe d'abord la frappe de Salah mais va relâcher la balle dans les pieds du numéro 9, qui n'a qu'à glisser au fond des filets. Deux minutes plus tard, Firmino est de nouveau décisif. Du moins sur la feuille de match.

Un (nouveau) but d'anthologie pour Salah

Le but de Mohamed Salah a tout d'une performance individuelle extraordinaire, bien que le décalage ait été créé par Firmino. L'Egyptien récupère le ballon puis dribble trois défenseurs, avant de crocheter pour rentrer et conclure du pied gauche. Mohamed Salah récidive donc, après un but similaire face à Manchester City (2-2). Il est auteur de déjà sept buts et quatre passes décisives en huit matches de Premier League cette saison, et égalise le record de Didier Drogba comme meilleur buteur africain du championnat anglais.

Sur une énième vague rouge, Watford vient prendre un dernier but qui alourdit l'addition. Un centre du néo-rentrant Neco Williams permet à Bobby Firmino d'inscrire son triplé, concluant son excellente après-midi et celle des Reds. Une performance qui ravit l'entraîneur de Liverpool, interrogé par beIN Sports Angleterre après le match : Klopp : "Le 100e but de Sadio en Premier League - sans pénalty. Mo - quelle performance. Bobby trois buts - dans l'ensemble, les performances étaient plutôt bonnes. Je suis heureux aujourd'hui." Les hommes de Jurgen Klopp sont provisoirement premiers de Premier League avec 18 points, devant Chelsea, 16 points, qui se déplace à Brentford à 18h30.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres