Manchester City-Tottenham: auteur d’un doublé dans un match XXL, Kane met City à ses pieds

Absent au match aller, alors qu’on le disait proche de rejoindre Manchester City, Harry Kane a pleinement participé à la victoire (3-2) de Tottenham contre les Cityzens ce samedi, avec un doublé et une activité folle pour une prestation XXL.

Vient-on d’assister au retour du grand Harry Kane? L’international anglais a joué un rôle prépondérant dans la victoire renversante (3-2) de Tottenham contre Manchester City à l’Etihad Stadium, là où les Londoniens ne s’étaient plus imposés depuis six ans.

Dans tous les bons coups, à la conclusion ou en rampe de lancement sur les transitions offensives, Harry Kane a livré un match exemplaire dans la justesse technique de ses remises, et l’intelligence de ses déplacements. Il a même été difficile à bouger dans le défi physique, notamment lorsque, entouré de plusieurs joueurs, il est parvenu plus d’une fois à conserver le ballon pour faire avancer son équipe.

Auteur du troisième but de la partie (59e), alors que Manchester City accentuait sa domination après une égalisation méritée (33e), Kane a frôlé le doublé à deux reprises (64e, 75e). Il a même connu une fausse joie terrible en voyant l’un de ses buts être finalement refusé après l’avoir célébré. Mais ce n’était que partie remise pour l’international anglais, qui vit une saison en demi-teinte, loin de ses standards habituels.

Tottenham a trouvé de nombreuses failles dans la défense de City. Mais la nette domination des Skyblues, qui ont conservé la possession du ballon et joué la plupart du temps aux abords de la surface londonienne, en mettant de la vitesse dans leurs mouvements, a fini par payer, avec l’égalisation tardive de Riyad Mahrez (90e+2), sur penalty. Un but largement évitable compte tenu de la grossièreté de la faute, un mauvais réflexe.

Lloris impérial

Pas de quoi déboussoler Harry Kane, qui a surgi devant Kyle Walker pour reprendre de la tête un centre parfait venu de la droite du terrain (90e+5), déclenchant l’hystérie de son coach, Antonio Conte, passé par toutes les émotions. Le technicien italien est parvenu à mobiliser ses joueurs autour de cet impératif de victoire, après trois défaites de rang. Conte a parfaitement préparé son coup sur le plan tactique.

Encore fallait-il que les joueurs soient au niveau. Harry Kane n’a pas tout fait tout seul, parfaitement secondé par son acolyte favori Heung-Min Son dans l’attaque de la profondeur. "Il marque tellement de buts, travaille si dur. C’est un grand honneur de jouer avec lui", a déclaré le Coréen au micro de Sky Sports. Dans les buts, Hugo Lloris a lui aussi réalisé un match immense, avec plusieurs arrêts de grande classe (49e, 66e) en seconde période.

Sans son dernier rempart, qui sait si les Spurs auraient pu briser la série de Manchester City (4 matches sans défaite en Premier League), et relancer à ce point le championnat dans la course au titre. Liverpool compte six points de retard sur la tête, et surtout un match en retard à disputer. Rien n'est joué en Angleterre.