Manchester United: Solskjaer demande à Rashford de se concentrer sur le football

Il est l'heure pour Marcus Rashford, largement salué pour ses actions contre la pauvreté, de se concentrer sur le football et Manchester United, a exhorté vendredi son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

C'est un conseil qui sonne plutôt come un sérieux avertissement. Non sans saluer ses actions menées par le jeune international anglais contre la pauvreté des enfants du Royaume-Uni, Ole Gunnar Solskjaer a exhorté vendredi Marcus Rashford à moins se disperser pour être meilleur sur les terrains.

"Marcus a fait des choses remarquables à son jeune âge et il entre maintenant dans le meilleur âge pour un footballeur. Il apprend, il accumule toujours plus d'expérience. Il a eu du temps pour réfléchir sur ce qu'il a fait en dehors du terrain aussi, parce qu'il a fait des choses fantastiques", a d'abord déclaré l'entraîneur norvégien de Manchester United. Avant d'asséner: "Maintenant, il faut peut-être prioriser son football et se concentrer sur le football".

Absent depuis cet été

Marcus Rashford, 24 ans, n'a pas joué depuis son opération à l'épaule après la finale de l'Euro 2021 perdue contre l'Italie en juillet dernier. Il avait joué la majeure partie de la saison précédente en serrant les dents, malgré une douleur récurrente. Toutefois, il pourrait fouler le terrain de Leicester, ce samedi en Premier League, pour la première fois de la saison (16h00 sur RMC Sport 2).

Depuis plus d'un an, Marcus Rashford se démarque sur la scène publique avec ses actions de charité. Il a notamment été à l'oeuvre pour une campagne de repas gratuits à l'école. Cela lui a valu d'être mis à l'honneur par la reine Elizabeth II, mais aussi de recevoir un doctorat honorifique de l'université de Manchester.