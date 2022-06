Premier League: Newcastle dévoile un troisième maillot aux couleurs de l'Arabie Saoudite

Newcastle a dévoilé ce mardi la troisième tunique que les Magpies arboreront la saison prochaine. Un maillot vert et blanc aux couleurs de l'Arabie Saoudite, nouveau propriétaire du club du nord de l'Angleterre.

Un maillot symbolique. Quelques mois après le rachat de Newcastle par un fonds saoudien, les Magpies ont dévoilé ce mardi leur troisième tunique pour la saison 2022-2023. Conçu par la marque britannique Castore, la maillot est blanc, orné de vert sur le col, les manches, le blason et le sponsor.

"Le maillot offre un ajustement et une liberté de mouvement exceptionnels pour les joueurs et les supporters. L'édition 'Pro', portée par les joueurs, présente une gamme d'avancées technologiques, avec des matériaux exceptionnels et une ventilation découpée au laser pour améliorer les performances sur le terrain", explique le club dans un communiqué. Des couleurs qui rappellent évidemment celles du drapeau de l'Arabie Saoudite.

Un rachat qui fait débat

Officiellement sous pavillon saoudien depuis octobre avec le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, dont la fortune s'élève autour des 400 milliards d'euros, Newcastle a fait le bonheur de ses supporters, ravis qu'un tel changement opère alors que la première partie de saison des Magpies était un cauchemar (ils ont finalement terminé 11es).

Un coup de tonerre dans le monde de football qui n'a pas été apprécié de tous puisqu'Amnesty International avait appelé la Premier League à durcir les critères pour pouvoir investir dans un club, "au lieu de permettre à des personnes impliquées dans de graves violations des droits humains d'entrer dans le football anglais simplement parce qu'elles ont les poches pleines". Les dix-neuf autres équipes de Premier League avaient également montré leur désaccord, en demandant à maintes reprises des explications pour comprendre pourquoi ce rachat a été validé.