Premier League: Arsenal tient peut-être son nouveau chant officiel façon Liverpool

Un artiste britannique supporter d’Arsenal a publié sur les réseaux sociaux un chant à la gloire des Gunners. Les supporters l’ont immédiatement adopté et espèrent en faire le nouvel hymne du club, qui serait joué avant chaque rencontre à l’Emirates Stadium.

Louis Dunford ne s’attendait pas à un tel coup de projecteurs. Ce chanteur britannique est fan d’Arsenal et il a composé le titre "North London forever", à la gloire des Gunners, devenu viral ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les supporters se sont emparés du morceau avec l’idée d’en faire un hymne pour le club.

"Ce pourrait être un véritable hymne d’Arsenal. Pourquoi pas ?", interroge James McNicholas, journaliste qui couvre l’actualité des Gunners pour The Athletic. Certains vont plus loin et s’imaginent déjà tenir là leur "You’ll Never Walk Alone", l’hymne qui a fait la légende de Liverpool ou du Celtic Glasgow notamment.

Se mettre d'accord sur les paroles

"Quelque chose me dit que l’on pourrait entendre ça chanté par les fans d’Arsenal à domicile et à l’extérieur très bientôt", a glissé sur Twitter un autre journaliste habitué des Gunners, Charles Watts. Certains groupes de supporters appellent déjà la communauté à entonner le morceau prochainement.

Il reste seulement aux supporters du nord de Londres à se mettre d’accord sur les paroles exactes. Depuis que la vidéo a fait le tour des fans d’Arsenal, sur Twitter, TikTok ou Reddit, chacun y va de sa proposition pour modifier les mots choisis. Rendez-vous dimanche à l'Emirates, pour la réception de West Ham, pour voir si les supporters des Gunners ont réussi à se mettre d'accord.

Les paroles écrites par Louis Dunford :

North London forever

Whatever the weather

The streets are our own

And my heart,

Will leave you never

My blood will forever

Run through the stone