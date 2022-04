Ligue Europa: West Ham a identifié les deux agresseurs des journalistes allemands

Le club londonien de West Ham affirme avoir identifié deux personnes à l’origine de l’agression des deux journalistes de l’ARD, lors de la demi-finale de Ligue Europa ce jeudi contre Francfort.

Ça n'a pas traîné. Quelques heures après l’agression de Philipp Hofmeister et Tim Brockmeier, deux journalistes couvrant le match West-Ham - Eintracht Francfort pour les radios allemandes ARD et Hessischer Rundfunk, le club anglais déclare avoir identifié les coupables.

Vers une interdiction de stade

"En plus de poursuivre notre propre enquête, conformément à notre approche de tolérance zéro, les détails des contrevenants ont également été transmis à la police, qui va maintenant mener sa propre enquête, a déclaré un porte-parole des Hammers. La BBC rapporte que "si les contrevenants sont reconnus coupables, ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade de Londres, ni à voyager avec le club pour une durée indéterminée. Un comportement de ce genre est inacceptable et ne sera pas toléré à West Ham United”.

L’incident entre les spectateurs et les deux journalistes a eu lieu dans la foulée de l'égalisation de Michail Antonio à la 21e minute. Le duo de commentateurs à ensuite été conduit à une autre place dans la tribune de presse par la sécurité et le service presse de West Ham. "Les collègues de l'Eintracht Francfort, qui nous aident pour de tels déplacements, ont ensuite informé les collègues de la presse de West Ham. Puis nous avons finalement été aidés et protégés jusqu'à la mi-temps”, a confirmé le duo germanique pour Bild.

Les journalistes d’ARD et Hessischer Rundfunk auraient reçu des coups de poing sur la tête et la nuque tandis que leur casques auraient été arrachés et jetés. Battu à domicile par Francfort (2-1), West Ham essaiera d’aller décrocher la première finale européenne depuis 2000 jeudi prochain au Waldstadion de Francfort.