Premier League: porté par ses anciens de Ligue 1, Crystal Palace punit Arsenal

Sévèrement battus lundi soir sur la pelouse du Crystal Palace de Patrick Vieira (3-0), les Gunners ont dévissé dans la course pour la Ligue des champions. Jean-Philippe Mateta et Jordan Ayew, ex-pensionnaires de Ligue 1, ont été les bourreaux d’Arsenal.

Les Gunners mangés à la sauce Ligue 1. En déplacement sur la pelouse de Crystal Palace, lundi soir en clôture de la 31e journée de Premier League, Arsenal a sombré (3-0) et connu un sacré accroc dans sa quête de la quatrième place du Championnat, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Un derby londonien dans lequel des anciens joueurs du Championnat de France ont brillé, et croqué dans une défense des Gunners qui a pris l’eau en première période. Brièvement joueur de l’Olympique lyonnais lors de la saison 2016-17 (2 apparitions, pour 86 petites minutes de jeu), Jean-Philippe Mateta a été le premier Frenchie à frapper (1-0, 16e), profitant d’une remise involontaire de l’ancien Lyonnais Joachim Andersen pour inscrire son 4e but de la saison.

Les Gunners coiffés par Tottenham

Un autre "ex" de Ligue 1, Jordan Ayew (ex-OM entre 2009 et 2014) a lui exploité la mauvaise intervention de Gabriel, un ancien… de Ligue 1, décidément, pour ajuster Aaron Ramsdale d’un enroulé du gauche (2-0, 24e). Et dévérouiller un compteur but bloqué à une seule unité depuis le 15 décembre dernier.

Le plan de jeu de Patrick Vieira a mis au supplice les joueurs de Mikel Arteta, qui n’ont réussi à cadrer leur premier tir qu’à quelques secondes de la pause, avant de sortir un peu la tête de l’eau dans le second acte. Mais Wilfried Zaha, sur penalty (3-0, 74e), a parachevé le large succès des Eagles.

Chipée par l’ennemi intime Tottenham dimanche, la quatrième place échappe donc aux Gunners, cinquièmes à égalité de points avec les Spurs à huit journées du terme (54). Neuvièmes, les Eagles de Vieira grappillent trois places grâce à sa Ligue 1 connection.