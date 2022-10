Premier League: prolongation en vue pour Bruno Guimaraes, qui fait chavirer les coeurs à Newcastle

Arrivé à Newcastle il y a moins d’un an, Bruno Guimaraes est déjà le joueur le plus important de son équipe, actuellement quatrième de Premier League. Déjà courtisé par les plus grands clubs, le milieu de terrain brésilien poursuit son ascension avec humilité et sourire. Celui qui a conquis tous les supporters pourrait même bientôt signer un nouveau contrat.

Où s’arrêtera Bruno Guimaraes? Après 12 journées de Premier League, Newcastle est quatrième du classement, entre Tottenham et Chelsea, et n’a perdu qu’un seul match (cinq victoires et six nuls) cette saison. Un homme dans cette équipe n’a même pas connu la défaite: Bruno Guimaraes. Le Brésilien, qui a manqué trois matchs depuis le début de l'exercice (deux nuls et une défaite), affiche un bilan encore plus impressionnant.

Encore au Brésil il y a trois ans, Bruno Guimaraes s’est imposé, en quelques mois chez les Magpies, comme l’un des meilleurs milieux de terrains d'Angleterre, grâce à ses qualités indéniables, sa force de caractère, mais aussi une énorme capacité d’adaptation. Il a conquis le terrain comme les coeurs à Newcastle, où une prolongation avec augmentation de salaire devrait rapidement lui être proposée, selon Fabrizio Romano.

Une adaptation éclair à la culture européenne

Nouvelle météo, nouvelle culture, nouveau football, éloignement des proches… s’intégrer à un nouveau collectif, avec en plus la barrière de la langue, aurait pu s’avérer compliqué pour le Brésilien. Bruno Guimaraes a lui semblé être imperméable à tout ça en débarquant à Lyon, fin janvier 2020, en provenance de l’Athletico Paranaense pour un montant conséquent de 20 millions d’euros.

Il venait de qualifier le Brésil pour les Jeux Olympiques. Il avait alors 21 ans. Il a fallu moins de trois semaines au Brésilien pour s’adapter à sa nouvelle vie. Le milieu de terrain a fait ses débuts en Ligue 1 le 21 février, et en Ligue des champions cinq jours plus tard, en huitièmes de finale face à la Juventus de Turin (1-0). Un match durant lequel il a impressionné.

En seulement quelques semaines, et malgré une saison perturbée par le Covid-19, Bruno Guimaraes apprend le français en un temps record et va jusqu’à réaliser ses conférences de presse dans la langue de Molière. Son arrivée à Lyon est une franche réussite et l’international brésilien (huit sélections) ne tarde pas à taper dans l’œil de nombreux clubs européens.

Le gros chèque de Newcastle

Deux ans jour pour jour après son arrivée à Lyon, le 3O janvier 2022, Bruno Guimaraes fait ses valises direction Newcastle, contre un chèque de plus de 40 millions d’euros hors bonus. Un choix qui interroge, alors que Newcastle est à la dérive en Premier League, contraint de lutter pour sa survie dans l'élite. De son côté, l’OL n’était pas en mesure de refuser un tel montant.

D'abord remplaçant, le milieu de terrain brésilien n’a pas mis très longtemps à mettre tout le monde d’accord. Moins de deux mois après son arrivée, il est devenu un élément indéboulonnable du milieu de terrain des Magpies. Newcastle s’est maintenu en Premier League, condition indispensable pour élancer le nouveau projet, initié par le recrutement de Guimaraes et dont les limites ne sont pas clairement établies.

Cette saison, Bruno Guimaraes, décisif quatre fois en neuf rencontres, semble avoir encore passé un cap. Le milieu de terrain, complet et capable d’occuper plusieurs postes, a la Coupe du monde en ligne de mire.

Jusqu’où peut-il aller?

Un temps annoncé dans le viseur de Real Madrid l’été dernier après le départ de Casemiro pour Manchester United, il est resté en Angleterre où son club, ambitieux, n’a aucune intention de le voir partir. Le journaliste Fabrizio Romano confirme que les plans de Newcastle pour Bruno Guimarães restent très clairs et ne changeront pas: le club veut lui proposer un nouveau contrat de longue durée avec une augmentation de son salaire, alors que plusieurs clubs d’Europe aimeraient le récupérer l’été prochain.

Sportivement, les objectifs sont nombreux pour le milieu de terrain auriverde. Il y a bien sûr la Coupe du monde, pour laquelle le Brésil fait partie des favoris, mais également la Premier League, où Newcastle est quatrième, sans compétition européenne à jouer, et avec le droit, plus que jamais, de rêver d’Europe.