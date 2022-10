Tottenham-Newcastle: la sortie totalement manquée de Lloris qui offre le premier but aux Magpies

Lors de la première période entre Tottenham et Newcastle ce dimanche, le gardien des Spurs Hugo Lloris s’est manquée sur une sortie en dehors de sa surface. Callum Wilson en a profité pour le lober et ouvrir le score. Les Spurs se sont inclinés 2-1).

À moins d’un mois du premier match des Bleus en Coupe du monde, les performances des internationaux français sont plus que jamais scrutées. En Premier League, le capitaine des champions du monde Hugo Lloris s’est rendu coupable d’une sortie manquée lors de Tottenham-Newcastle (1-2) ce dimanche, offrant le premier but aux Magpies.

À la demi-heure de jeu, sur un long ballon de Schär à destination de Wilson, le gardien tente de contrôler devant son vis-à-vis devant sa surface. Il manque son geste et se fait heurter par l’avant-centre anglais, qui profite de le voir au sol pour le lober et marquer dans le but vide, à 30 mètres du but.

Pas impérial sur le deuxième but des Magpies

Sur la deuxième réalisation de Newcastle, Lloris n’est pas non plus exempt de tout reproche puisque sa relance vers Sessegnon est trop courte et récupérée par Almiron. L’international paraguayen fait la différence sur la droite avant de trouver la faille en angle fermé, en plaçant le ballon sous le gardien.

Une semaine avant de se rendre au Vélodrome, Hugo Lloris aura à nouveau les projecteurs braqués sur lui face au Sporting ce mercredi, où les Spurs pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. De quoi gonfler la confiance du capitaine des Bleus.