Premier League: Ronaldo sauve un point pour Manchester United contre Chelsea

Malgré une nette domination, Chelsea a dû se contenter d'un nul ce jeudi soir contre Manchester United (1-1) en match avancé de la 37e journée de Premier League. Cristiano Ronaldo a répondu à l'ouverture du score de Marcos Alonso.

Il doit parfois se sentir seul. Très, très seul. Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo est sans doute l'unique joueur encore capable de donner le sourire aux supporters de Manchester United. Cinq jours après avoir évité aux siens une trop grosse défaite contre Arsenal (3-1), le Portugais a inscrit le 101e but de sa carrière en Premier League, ce jeudi, face à Chelsea (1-1). Au cœur d'une fin de saison sans relief pour les Red Devils, le quintuple Ballon d'or continue de répondre présent chaque semaine. A Old Trafford, lui et David De Gea ont permis à leur équipe de prendre un point important dans la course aux places européennes.

Kanté fautif, Ronaldo décisif

Si la Ligue des champions est déjà trop loin, comme l'a lui-même reconnu Ralf Rangnick en début de semaine, Manchester United s'accroche à la sixième place du classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa, après ce match avancé de la 37e journée. West Ham se situe trois points derrière avec une rencontre en moins. De son côté, Chelsea reste troisième, avec six longueurs d'avance sur Arsenal. Mais il peut y avoir des regrets chez les Blues. Dominateurs, comme attendu, les hommes de Thomas Tuchel ont eu pléthore d'occasions pour ouvrir le score. Mais De Gea s'est tour à tour montré vigilant devant Reece James (5e), N'Golo Kanté (19e) et surtout Kai Havertz (28e, 36e).

C'est finalement à l'heure de jeu que Chelsea a trouvé la faille sur une volée du gauche de Marcos Alonso, oublié dans la surface (60e). Très peu servi jusque-là, Ronaldo s'est alors chargé d'égaliser d'une frappe imparable sur une belle louche de Nemanja Matic, après un ballon perdu par Kanté (62e). Le 17e but cette saison pour Ronaldo en championnat. Il sait qu'il en faudra d'autres pour permettre à son club de se maintenir jusqu'au bout dans le top 6 avant d'attaquer un nouveau chapitre avec Erik ten Hag. On notera aussi les grands débuts à ce niveau du jeune attaquant argentin Alejandro Garnacho, 17 ans, entré pour les dernières secondes. Les Blues, eux, ont montré qu'ils avaient peut-être déjà la tête à leur finale de FA Cup programmée le 14 mai prochain contre Liverpool.