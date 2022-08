Premier League: Tottenham démarre sa saison par un carton contre Southampton

Contrairement à Liverpool, accroché à Fulham, les Spurs de Tottenham n'ont eu aucun mal à se défaire de Southampton (4-1) pour lancer leur saison en Premier League.

A l’entame d’une saison qui pourrait voir les Spurs s’amuser à jouer les trouble-fête et déjouer les pronostics face aux mastodontes que sont Liverpool et Manchester City, Tottenham a parfaitement débuté le championnat d’Angleterre par un éclatant succès face à Southampton, défait 4-1.

Dans le traditionnel 3-4-3 qui a forgé la réputation et la gloire de son entraîneur, Antonio Conte, mais sans ses nouvelles recrues - presque toutes entrées en jeu en cours de match (Perisic, Bissouma, Lenglet…) - au coup d'envoi, Tottenham n’a pas traîné à se mettre en jambes.

Ressusciter la gloire d'antan

En tête à la pause mais avec un seul but d’avance au tableau d’affichage, les Spurs ont nettement accéléré au retour des vestiaires. S’appuyant sur les solides fondations de ces dernières saisons (Dier, Son, Kulusevski…), les Spurs sont restés les plus entreprenants sur le terrain, tout en ajoutant un soupçon d’efficacité à leur prestation en seconde période. Les joueurs d’Antonio Conte démarrent idéalement leur saison à une semaine d’un premier affrontement face à Chelsea, un choc qui devrait renseigner sur les ambitions du club londonien.

Sans trophée depuis 2008 (Coupe de la Ligue), et pas un titre de champion d’Angleterre depuis 1961, Tottenham a réalisé un mercato ambitieux pour conjurer le sort et ne plus s’exposer à la risée de ses rivaux. Avec un effectif aussi fourni que celui que sa direction lui a mis à disposition, Antonio Conte a tout le loisir désormais de mettre en place son ambitieux projet de jeu. Champion dès sa première saison à Chelsea, le coach italien rêve de reproduire pareille performance. Ce n’est que la première journée, mais c’est plutôt bien parti.