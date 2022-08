Tottenham: l'ironie de Conte qui veut "gagner la Premier League et la Ligue des champions"

Avant la reprise de la Premier League ce week-end, Antonio Conte, entraîneur de Tottenham, a lancé en souriant qu’il souhaitait gagner le championnat et la Ligue des champions cette saison.

Pour sa deuxième saison sur le banc de Tottenham, après avoir récupéré l’équipe en cours d’exercice en novembre 2021, Antonio Conte voit grand. Interrogé sur ses objectifs en conférence de presse, l’Italien a plaisanté : "Je veux gagner la Premier League et la Ligue des champions."

Rien que ça, alors que les Spurs n’ont jamais soulevé la coupe aux grandes oreilles et courent après un titre en championnat depuis 1961. Surtout, la saison dernière, les Londoniens ont arraché de justesse la 4e place de Premier League, 22 points derrière le champion Manchester City, et ont été éliminés en phase de groupe de la Ligue Europa Conférence.

"On ne doit pas être présomptueux ou arrogants"

"Mon objectif et celui du club est de progresser, a reconnu Antonio Conte plus humblement. Notre objectif n’est pas pour le moment de nous battre avec Manchester City et Liverpool, c’est d’essayer d’être meilleurs par rapport à la saison dernière."

Avec le recrutement de Richarlison, Bissouma et Spence pour plus de 100 millions d’euros, en plus des arrivées libres ou en prêt de Perisic et Lenglet, Tottenham s'est bien renforcé cet été, mais Conte, au-delà de la blague, veut rester modéré dans ce qu’il annonce.

"On ne doit pas être présomptueux ou arrogants. On doit travailler, travailler et programmer sur et en dehors du terrain pour devenir un top club." Cela commencera samedi face à Southampton. Le doublé championnat-Ligue des champions n'est peut-être pas pour tout de suite.