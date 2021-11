Premier League: Tottenham officialise l’arrivée de Conte, convaincu par l'insistance de Levy

Antonio Conte a officiellement été nommé entraîneur de Tottenham, ce mardi, quelques mois après avoir repoussé les avances du club londonien. L’Italien confie s’être laissé convaincre par le président Daniel Levy.

Antonio Conte est de retour en Angleterre, et même à Londres. Un peu plus de trois ans après son départ de Chelsea, l’Italien a été nommé sur le banc de Tottenham, club voisin et rival, ce mardi. Les Spurs ont officialisé la nouvelle après avoir érigé sa venue comme priorité suite à l’éviction du Portugais Nuno Espirito Santo, lundi.

Conte s’est engagé jusqu’en 2023 avec une option pour étendre son bail. Il arrive aux commandes d’une équipe fragile après la gifle reçue à domicile face à Manchester United (0-3), un revers sur le terrain de West Ham et un autre plus surprenant contre Arnhem (1-0) en Europa Conference League. L’entraîneur italien retrouve un club quatre mois après avoir claqué la porte de l’Inter Milan, malgré le titre décroché en Serie A. Il n’avait pas accepté la volonté de ses dirigeants de réduire les dépenses en vendant plusieurs joueurs à forte valeur marchande (comme Hakimi ou Lukaku).

"L'été dernier, notre union n'a pas eu lieu", reconnaît Conte

Il avait alors été approché par Tottenham dès cet été mais avait repoussé les propositions du président Daniel Levy. Ce dernier a insisté et finalement convaincu Conte de relever le défi. "L'été dernier, notre union n'a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l'Inter était encore trop récente et émotionnellement trop prégnante, donc j'ai senti que ce n'était pas encore le bon moment pour reprendre un banc, a-t-il confié sur le site. Mais l'enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Levy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l'opportunité est revenue, j'ai choisi de la saisir avec une grande conviction."

A Londres, il retrouvera le directeur sportif Fabio Paratici qu’il a bien connu à la Juventus. "Nous sommes ravis d'accueillir Antonio au club, a déclaré ce dernier. Son palmarès parle de lui-même, avec une vaste expérience et des trophées en Italie et en Angleterre. Je suis très bien placé pour connaitre les qualités qu'Antonio peut nous apporter, ayant travaillé avec lui à la Juventus, et j'ai hâte de voir son travail avec notre groupe de joueurs talentueux." Sacré champion d’Angleterre dès sa première saison avec Chelsea (2017), le grand compétiteur Conte arrive dans un club ambitieux mais sevré de titre depuis une Coupe de la Ligue anglaise 2008.