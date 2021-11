Premier League: Nuno Espirito Santo viré par Tottenham

Auteur d’un début de saison très poussif en Premier League, le club de Tottenham a annoncé ce lundi le licenciement de son entraîneur Nuno Espirito Santo. Une déicison qui intervient après une cuisante défaite contre Manchester United en championnat.

Le "sackico" promis par la presse britannique entre Tottenham et Manchester United a bien fait une victime. Si l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer semblait compromis chez les Red Devils, le Norvégien a provisoirement sauvé sa tête grâce à un succès (3-0) sur le terrain des Spurs lors de la dixième journée de Premier League. A l’inverse, la déroute de l’équipe londonienne a coûté sa place à Nuno Espirito Santo. Le club présidé par Daniel Levy a officialisé ce lundi le licenciement du technicien portugais dans un communiqué.

"Le Club peut aujourd'hui annoncer que Nuno Espírito Santo et ses entraîneurs-adjoints Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions, a indiqué Tottenham dans une publication partagée sur son site officiel. […] Une autre mise à jour sur le coaching suivra en temps voulu."

Une short-list avec Conte en favori?

Huitième de Premier League avec cinq victoires et cinq défaites en dix journées, Tottenham connaît un début de saison compliqué. Nommé cet été, Nuno Espirito Santo fait donc les frais de cette mini-crise chez les Spurs.

"Je sais à quel point Nuno et son staff voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision, a estimé Fabio Paratici, directeur général du football au sein du club. Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d'entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir."

Un temps ciblé pendant l’intersaison, Antonio Conte fait à nouveau partie des favoris pour entraîner Tottenham. Proche de Fabio Paratici avec lequel il a travaillé du côté de la Juventus, le technicien italien est le grandissime favori pour le poste. Selon les médias transalpins, les négociations avanceraient bien.

Parmi les autres potentiels successeurs de Nuno Espirito Santo, les noms de Paulo Fonseca et Sergio Conceicao reviennent souvent outre-Manche. Si le premier cité est actuellement sans contrat, le second réalise de belles performances avec le FC Porto mais ne devrait pas être libéré facilement par les Dragons. Si aucun coach intérimaire n'a été nommé pour le moment le temps presse. Jeudi soir, Tottenham affronte le Vitesse Arnheim en Europa Conference League (à suivre en direct sur RMC Sport). Un match déjà capital pour les Spurs, troisièmes de leur poule derrière Rennes et la formation néerlandaise.

