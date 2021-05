Premier League: un joueur de Sheffield en garde à vue après avoir frappé un passant

L’Ecossais Oliver McBurnie a été arrêté par la police anglaise et se trouve en garde à vue depuis lundi soir après des violences sur un passant. L’attaquant de Sheffield United avait été identifié en train de passer à tabac un homme de 21 ans dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pendant le week-end.

Quatrième joueur le plus cher de l’histoire de Sheffield United, Oliver McBurnie a eu un peu de mal à justifier les 19 millions d’euros investis sur lui en 2019. Après une saison ratée en Premier League avec seulement un but et une passe décisive en 23 apparitions, relégation à la clé, l’attaquant écossais se retrouve à la une de la presse pour un fait-divers. Le joueur de 24 ans a même passé la nuit de lundi à mardi en garde à vue après son arrestation pour des violences sur un passant.

La police du North Yorkshire a confirmé ce mardi l’interpellation d’un individu de 24 ans dans une affaire de coups et blessures sur une personne de 21 ans. Si le nom d’Oliver McBurnie n’apparaît pas dans le communiqué des autorités, les éléments du dossier ne laissent pas place au doute.

McBurnie identifié dans une vidéo

Forfait depuis la mi-avril, l’international écossais aux 17 sélections a été verbalement pris à partie dans la rue après la défaite des Blades contre Crystal Palace (0-2) samedi dernier.

Les images de cette altercation ont depuis fait le tour des réseaux sociaux et du web dans une vidéo assez peu flatteuse pour le footballeur. Les images montrent ainsi "Oli" McBurnie asséner plusieurs coups violents à son interlocuteur après avoir vainement tenté d’écraser son téléphone portable.

Déjà condamné à payer environ 33.000 euros d’amende pour conduite sous influence en juillet dernier, l’Ecossais pourrait à nouveau devoir passer par la case justice alors que la victime supposée, qui s’est déjà exprimée dans les tabloïds, a souffert de quelques blessures au visage. En janvier 2020, le joueur avait également été averti par la Fédération anglaise après avoir effectué des gestes obscènes en assistant à un match de Swansea, son ancienne équipe, avec les fans depuis les tribunes.

Si Sheffield United n’a pas encore officiellement réagi, Oliver McBurnie pourrait bien être sanctionner par son club suite à ce nouvel incident extra-sportif. Reste également à connaître la position de la Fédération écossaise alors que l’attaquant de 24 ans fait partie des noms attendus sur la liste du sélectionneur national en vue de l’Euro. L’Ecosse affrontera l’Angleterre, la Croatie et la République tchèque dans le groupe D lors de matchs disputés à Wembley et Glasgow.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport 1