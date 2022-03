Tottenham: Après avoir menacé de partir, Conte revoit finalement son jugement sur son équipe

Quelques semaines après sa colère contre les limites de son effectif, Antonio Conte a revu ses ambitions à la hausse avec Tottenham, revenu à trois points du Top 4 après son succès contre Everton (5-0).

Un succès 5-0 face à Everton qui suit une autre démonstration face à Leeds (0-4). En deux journées, Tottenham a retrouvé le sourire et des ambitions en Premier League avec un retard réduit à trois longueurs sur le Top 4. Et cela ravit Antonio Conte qui avait piqué une colère noire après un revers contre Burnley (1-0), laissant même planer le doute sur son avenir. Il avait ensuite rectifié et adouci ses propos. Lundi soir, il a même montré un certain optimisme après la large victoire de ses joueurs face aux Toffees.

"Je ne savais pas si cela pouvait être réaliste"

"Nous sommes dans la course pour les quatre premières places à coup sûr et nous voulons être impliqués, a-t-il déclaré à l’issue du match. Nous devenons plus forts à bien des égards. Nous devons prendre nos responsabilités maintenant. Nous devons nous battre pour atteindre la meilleure position possible et nous battre pour une place en Ligue des champions. C'est sûr que ce ne sera pas facile."

"Nous devons avoir de l'ambition et je pense que nous pouvons le faire, je pense que nous sommes prêts à le faire, poursuit l’Italien. Depuis mon arrivée à Tottenham, je ne savais pas si cela pouvait être réaliste, mais maintenant, après des mois de travail acharné, je pense que les deux nouveaux joueurs (Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur, ndlr) complètent notre équipe."

Il y a un mois, Conte avait jugé "impossible" pour son équipe de terminer dans le Top 4 du championnat. La porte semble désormais bien ouverte pour les Spurs qui n’ont plus que le championnat à jouer. Ils sont en effet éliminés de la Conference League, de la Leaue Cup (remportée par Liverpool) ; et de la FA Cup avec une défaite fâcheuse face à Middlesbrough (1-0) au 4e tour.