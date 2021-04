Thierry Henry et Shearer, premiers joueurs au Hall of Fame de la Premier League

Les deux buteurs légendaires, Thierry Henry et Alan Shearer, deviennent les deux premiers footballeurs à intégrer le Hall of Fame de la Premier League.

La Premier League - créée en 1992 - inaugure son Hall of Fame avec deux légendes. Alan Shearer et Thierry Henry deviennent les deux premiers joueurs à entrer dans ce temple de la renommée qui consacre les réalisations remarquables. Leurs accomplissements et pedigrees en faisaient des candidats naturels. Ils seront officiellement intronisés ce lundi dans une cérémonie diffusée sur Sky Sports. Pour être éligibles, les joueurs doivent avoir pris leur retraite au 1er août 2020.

C’est le cas des deux joueurs, retirés des terrains de football depuis quelques années. Thierry Henry a rangé les crampons en 2014 après une dernière aventure avec New York Red Bulls. Avant cela, l’attaquant français a surtout marqué l’histoire d’Arsenal, dont il est toujours le meilleur buteur avec 228 buts devant la légende Ian Wright (185).

L’ancien international français a marqué 175 fois en Premier League avec les Gunners en 258 apparitions. Lors de son passage (1999-2007, et une pige en 2012), Henry a décroché le titre de meilleur buteur à quatre reprises et atteint la barre des vingt buts cinq saisons consécutives entre 2001 et 2006. Des statistiques qui ont participé à gonfler son palmarès de sept titres, dont deux championnats (2002 et 2004).

"Être intronisé aux côtés d'Alan Shearer comme les deux premiers entrants au Hall of Fame de la Premier League est plus que spécial, a déclaré le champion du monde 1998. Quand j'étais jeune, j'essayais juste de m'assurer de pouvoir obtenir une paire de chaussures et maintenant nous parlons du Hall of Fame. Au cours de ma carrière, je voulais jouer dur et m'assurer de me battre pour la cause, parce que c'est tout ce que les fans veulent voir. Si vous m'aviez demandé au début de ma carrière d'entrer au Hall of Fame, je ne vous aurais pas cru. C'est un honneur incroyable."

Alan Shearer, lui, ne joue plus depuis 2006, après dix ans passés à Newcastle. L’ancien attaquant est toujours le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 260 buts en 441 apparitions et 14 ans de carrière. Il a remporté le titre avec 1995 avec Blackburn. Il est aussi le seul joueur à avoir dépassé la barre des 100 buts dans le championnat anglais avec deux clubs différents.

Les deux hommes seront prochainement rejoints par de nouveaux entrants. Une liste de 23 nominés supplémentaires éligibles sera présentée sur Sky Sports, ce lundi. Les fans seront invités à voter pour aider à sélectionner six autres intronisés au Hall of Fame de la Premier League 2021.