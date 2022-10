Procès Mendy: malade, le champion du monde a quitté le tribunal

Benjamin Mendy ne se "sentait pas très bien" et est rentré chez lui ce mardi, rapporte le Manchester Evening News. Le champion du monde 2018 va passer un test Covid et suivra les débats, qui se poursuivent normalement, par liaison vidéo depuis son domicile.

Après deux semaines de pause à cause de cas de Covid-19 parmi les membres des jurés, le procès de Benjamin Mendy est de nouveau perturbé. Ce mardi, le champion du monde 2018 est rentré chez lui car il ne se "sentait pas bien", rapporte le Manchester Evening News.

Les débats vont cependant se poursuivre. Mendy va suivre le procès à distance, par liaison vidéo, depuis son domicile pour le reste de la journée. Le défenseur français va également effectuer un test Covid.

La journée de lundi consacrée au témoignage de la dixième plaignante

Lundi, pour la reprise du procès après deux semaines d’interruption, la journée a été consacrée à la suite du témoignage de la dixième plaignante. Cette dernière a assuré avoir été violée deux fois par Mendy et Louis Saha Matturie, un proche du footballeur, et co-accusé lors de ce procès. "J'ai vraiment été tétanisée à ce moment-là. J'ai été choquée. Je ne pensais pas que cela arriverait une fois, encore moins deux", a assuré la jeune femme. Ce mardi, les jurés vont visionner le témoignage vidéo d'une onzième plaignante qui assure avoir été violée par Saha Matturie en août 2021.

Pour rappel, Mendy nie les accusations portant sur sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre six jeunes femmes. De son côté, Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien joueur de Manchester United), réfute six viols et trois agressions sexuelles contre sept jeunes femmes. Les deux accusés affirment que, si des relations sexuelles ont eu lieu, cela a toujours été le cas avec des femmes consentantes.