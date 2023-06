PSG: Al-Khelaïfi dément être impliqué dans les négociations autour du rachat de Manchester United

En marge d’une réunion de l’ECA samedi à Istanbul, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a tenu à démentir une rumeur selon laquelle il serait impliqué dans la discussions entre le Qatar et Manchester United pour le rachat du club anglais.

"Le PSG est mon club et il est dans mon cœur." Si Nasser Al-Khelaïfi a clamé son amour pour le club parisien ce samedi, c’est parce que son nom a été associé au rachat de Manchester United. Selon The Athletic et et la BBC, le président du Paris Saint-Germain serait impliqué dans les négociations pour le rachat du club aux trois Ligues des champions par le Qatar.

Il aurait été contacté par la famille Glazer il y a un mois alors que les propriétaires de MU tentaient de convaincre le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani d’augmenter son offre. Rappelons que le président de la Qatar Islamic Bank (QIB) est en concurrence avec Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe pétrochimique britannique Ineos.

"Je parle à tout le monde, pas seulement à Manchester United"

"Je n’ai rien à voir avec Manchester United, a clarifié Nasser Al-Khelaïfi, interrogé par la BBC en marge d’une réunion de l’ECA samedi à Istanbul avant la finale de la Ligue des champions City-Inter. Ça m’a fait rire. Je suis Qatari, n’est-ce pas? Si on me demande mon avis, je le donne bien sûr. C’est ce qui s’est passé. Je parle à tout le monde, pas seulement à Manchester United. Je leur fais part de mon expérience, c’est tout. En tant que président de l'ECA, j'aimerais avoir des compétitions encore meilleures et des clubs plus forts."

"Donc tous les investisseurs, pas seulement les Qataris, sont les bienvenus si tout est fait dans les règles", conclut le patron du PSG.