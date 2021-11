Manchester United: Cristiano Ronaldo provoque une grosse explication entre Keane et Carragher

Roy Keane, ancien milieu de Manchester United, fustige le choix de Michael Carrick d’avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le banc face à Chelsea. Jamie Carragher comprend cette décision et s’interroge sur le niveau du Portugais.

Le cas Cristiano Ronaldo enflamme les débats sportifs en Angleterre. Auteur de dix buts en 16 matchs et décisif lors de plusieurs rencontres, l’attaquant portugais suscite de vives discussions. La dernière en date concerne le choix de Michael Carrick, entraîneur intérimaire des Red Devils, de l’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du choc face à Chelsea (1-1), dimanche en Premier League. Entré à la 64e minute, il a quitté le terrain dès le coup de sifflet final, visiblement très agacé. Et Roy Keane, ancien milieu de terrain des Red Devils désormais consultant pour Sky Sports, le comprend.

"Il n’est pas revenu à Manchester United pour s’asseoir sur le banc, a-t-il lancé. Pourquoi Carrick a voulu lui taper dans la main? Je ne sais pas. Laissez-le rejoindre le tunnel, il n'y a rien de mal à ce qu'un joueur soit contrarié. Ronaldo n'est pas revenu à Manchester United pour s'asseoir sur le banc. Quel est le problème?"

"C'est un joueur de classe mondiale, ajoute l’ancien milieu de terrain. Ses statistiques depuis son retour au club sont bonnes, il a des buts et des passes décisives. Parfois, vous devez travailler autour d'une superstar. J'ai joué avec des joueurs qui ne font pas ce que vous espérez - les Cantona de ce monde - mais vous leur pardonnez parce qu'ils marquent les buts gagnants dans des matchs serrés. Ronaldo doit être dans le onze de départ. Cette idée de le reposer? Villarreal (le match précédent de Manchester United en Ligue des champions, ndlr) n'a pas beaucoup fatigué les joueurs et ils ne rejoueront pas avant jeudi soir. Il aurait pu jouer aujourd'hui facilement."

"Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était", selon Carragher

Un avis pas du tout partagé par Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool. "Cette idée que Ronaldo doit commencer chaque match et jouer chaque minute de chaque match ne me semble pas juste, lui a-t-il rétorqué. (…) Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était. Il est toujours visiblement à la hauteur de Man Utd en termes de buts, mais je ne pense pas qu’on devrait en faire toute une histoire si Ronaldo ne commence pas chaque match ou se fait remplacer."

"Pas tous les matchs, Jamie, mais c'est un gros match pour Manchester United, répond Keane. Je pardonnerais certains matchs de groupe en Ligue des champions quand vous pensez que Manchester Utd va encore s'en sortir, je comprends ça... mais quand tu vois Ronaldo, c'est un joueur qui a tout gagné et qui est revenu à United pour essayer d’élever le club. Bien sûr, il voudra jouer dans ces matchs."

"Quand tu vois comment le jeu de Manchester United était pauvre aujourd’hui, tu penses toujours ‘si le ballon tombe sur n’importe qui, même à 36 ans, ce sera sur Ronaldo’. Ce n’est pas comme s’il était revenu au club, ne marquait pas, paraissait affreux et sans vitesse. Il est dedans, il est intéressé. Et cette idée de la blâmer pour le pressing haut…"

Keane: "Tu ne fais pas revenir Ronaldo à Manchester United pour l'asseoir sur le banc"

Carragher tique alors sur ce point en relevant l’absence de pressing du Portugais. "Il n'est pas pressé depuis quatre, cinq, six ans, lui répond Keane. J'ai dit à son retour qu'il n'allait pas régler les problèmes de Manchester United. Mais tu ne fais pas revenir Ronaldo à Manchester United pour l'asseoir sur le banc. Bien sûr, il ne commencera pas tous les matchs. Mais contre Chelsea, il y a des contre-attaques et tu pourrais mettre un ou deux ballons dans la surface, et tu te passes de Cristiano Ronaldo?"

Cela ne convainc pas Jamie Carragher qui s’interroge toujours sur les vraies raisons du recrutement du quintuple Ballon d’or. "Pourquoi Manchester United a recruté Ronaldo cet été? Ils l'ont signé parce qu'ils avaient peur qu'il aille à Manchester City. Ce n’était pas prévu qu’il signe. Ils l'ont recruté à la dernière minute parce qu'il allait se rendre à Manchester City."

"Mais il allait quand même jouer, Jamie, s’étouffe Roy Keane. Pourquoi l’auraient-ils recruté pour l’empêcher d’aller à City et le mettre sur le banc ensuite?" La discussion s’envenime ensuite sur le rôle de Cristiano Ronaldo dans la course au titre en Premier League.

"Le football est un jeu d’équipe"

"Le PSG a recruté Messi, Manchester United a recruté Ronaldo, reprend Carragher. Ce sont deux des plus grands joueurs de cette génération. Oui, deux des plus grands joueurs de tous les temps. Est-ce que United est plus proche du titre de champion en ce moment qu'il ne l'était la saison dernière? Non. Le PSG est-il plus proche de la Ligue des champions avec Messi dans l'équipe ? Non. Nous parlons de buteurs ou quelle que soit votre position, vous apportez votre propre contribution à le jeu, mais le football est un jeu d'équipe."

Pour Roy Keane, le débat est ailleurs: le retour de Ronaldo a pour but de faire gagner des trophées à Manchester United, mais pas forcément le championnat. "Manchester United est une équipe de coupes actuellement."