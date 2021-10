Rooney a eu besoin d'un "soutien psychologique" pour supporter la pression durant sa carrière

Dans un documentaire qui sera diffusé en 2022 sur Amazon Prime Video, Wayne Rooney revient sur les difficultés qu’il a dû surmontées durant sa carrière de joueur. L’ancien buteur de Manchester United explique notamment avoir eu recours à une aide extérieure pour préserver sa santé mentale.

La vie de star n’est pas toujours facile à gérer. Surtout pour un adolescent. Wayne Rooney en sait quelque chose. L’ancien surdoué d’Everton a débuté en Premier League à l’été 2002, à tout juste 16 ans. Avant de découvrir l’équipe d’Angleterre quelques mois plus tard. Une ascension fulgurante qui l’a propulsé en haut de l’affiche du jour au lendemain. Il y est resté plus de quinze ans, avant de raccrocher les crampons en début d’année et de se concentrer sur son rôle de manager à Derby County (Premiership). Le temps de devenir le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United (253) et des Three Lions (53).

Une carrière à succès que le natif de Liverpool a mené du mieux qu’il a pu. En surmontant pas mal de difficultés au fil des années. Au point de solliciter une aide extérieure afin de préserver sa santé mentale. "J’ai parfois vu quelqu’un, révèle l’ancien buteur, aujourd’hui âgé de 35 ans, dans un documentaire qui sera diffusé début 2022 sur Amazon Prime Video. Il s'agissait de comprendre ce qui me passait par la tête et d'essayer de faire face à la pression de jouer pour Manchester United et l’Angleterre."

"J'étais vraiment déprimé"

Rooney confie avoir traversé des périodes sombres alors qu’il régalait le public anglais. "Être mis sous les projecteurs à l'âge de 16 ans et devoir y faire face, jouer pour son pays à 17 ans, c’était tout nouveau pour moi. Je découvrais tout ça et bien sûr, il y a eu des erreurs en cours de route, explique-t-il dans des propos rapportés par le Daily Mail. Un jeune sportif traverse parfois des moments difficiles. Il y a eu beaucoup de moments où j'étais vraiment déprimé, je ne voulais être avec personne."

Le documentaire retrace notamment l’enfance difficile de Rooney, sa relation conflictuelle avec son père ou ses problèmes avec sa femme Coleen. Autant de sujets validés par la star britannique, qui a souhaite se livrer avec la plus grande sincérité. "Les gens me regardent toujours d'une manière différente. C’est important que les gens se souviennent de moi pour qui je suis plutôt que pour ce que j'ai fait", conclut-il.