Rooney s'excuse après les images diffusées de sa soirée trop arrosée

Quelques jours après s'être retrouvé à la Une des tabloïds anglais pour avoir participé à une soirée trop arrosée, où il se trouvait en charmante compagnie, Wayne Rooney s'est excusé ce mercredi auprès de sa famille. L'ancien joueur de Manchester United assure que l'incident est "réglé".

Wayne Rooney s'est retrouvé le week-end dernier à la Une des tabloïds anglais. En cause: l'ancien attaquant de Manchester United a été aperçu en charmante compagnie lors d'une soirée un peu trop arrosée, dans un établissement nocturne puis dans une chambre d'hôtel. Plusieurs photos et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux.

Wayne Rooney a porté plainte dans la foulée auprès de la police de Manchester, victime selon lui d'une tentative de chantage. Mais la police a déjà prévenu qu'elle ne donnerait pas suite. L'entraîneur de Derby County a retrouvé les terrains ce mercredi soir pour une rencontre amicale face au Betis Séville. L'occasion de s'expliquer. "J'ai fait une erreur. Je suis allé à une soirée privée avec deux amis. Et je voudrais m'excuser auprès de ma famille et du club pour les images qui ont circulé, a commenté Rooney au micro de de Sky Sports. Maintenant, je veux aller de l'avant. Je suis reconnaissant envers Derby de m'avoir donné cette opportunité de ramener ce club à sa place, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de le faire."

Rooney a blessé l'un de ses joueurs

En deuxième division anglaise, Derby County est entraîné à plein temps depuis janvier dernier par Wayne Rooney. La situation sportive est d'ailleurs assez compliquée: Wayne Rooney a même blessé l'un de ses joueurs, l'Irlandais Jason Knight, à l'entraînement cette semaine.

Cadre de l'équipe, Jason Knight devrait louper au moins deux mois de compétition. Une perte d'autant plus regrettable que Derby County est interdit de recrutement et ne compte actuellement que neuf joueurs professionnels au sein de son effectif, dont deux gardiens. "Pour le dire honnêtement, il serait plus facile pour un coach dans ma situation de s'en aller, avait réagi Rooney ces derniers jours. Mais c'est un défi pour moi, je suis un combattant."