Le gros spleen de Wilshere, sans club depuis l'été dernier

Jack Wilshere, sans club depuis la fin de l’aventure avec Bournemouth, confie avoir eu des pensées négatives l’été dernier alors que sa carrière était dans l’impasse.

Longtemps considéré comme l’avenir du football anglais, Jack Wilshere (30 ans) raconte sa dépression dans une longue interview au Daily Mail, jeudi. Le milieu de terrain n’a plus joué depuis mai 2021 et la fin de son aventure avec Bournemouth, où il avait effectué une pige de six mois. Il s’attendait à recevoir des propositions l’été dernier mais celles-ci ne sont pas arrivées et l’ancien international anglais l’a très mal vécu.

"J'étais dans le déni, explique-t-il. J'ai fait une interview télévisée en août et on m'a interrogé sur ma recherche de club. J'ai dit: ‘Ouais, j'espère que quelque chose va arriver la semaine prochaine’. Ça a continué encore et encore et j'ai glissé… Je ne veux pas utiliser le mot "dépression". Il y a beaucoup de gens dans des positions pires."

"J'avais des pensées dépressives et négatives"

"Mais j'avais des pensées dépressives et négatives, poursuit-il. Je restais au lit jusqu'à midi, je ne dormais même pas, je me disputais juste avec moi-même. Pourquoi je m'entraîne? Pour qui je fais ça? J'étais perdu. J'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur mais je n'étais impliqué dans aucun club. Je restais assis toute la journée. C'est le moment le plus proche où j’ai failli arrêter."

"J'ai eu une conversation honnête avec ma femme, explique-t-il. Je lui ai dit: ‘si je deviens gênant pour moi-même, dis-le moi’. Elle a promis qu'elle le ferait. Mais maintenant, c'est différent. J'ai ce plan, une voie. Les questions que je me posais avant, j'ai beaucoup de réponses. La clé étant: ‘Puis-je encore le faire?’ Je crois que je peux."

Il s'entraîne avec Arsenal et attend un nouveau club

Il parle de son nouveau rôle à Arsenal où il a pris en charge une équipe de jeunes, tout en s’entraînant avec les pros en attendant une proposition de contrat. Car Wilshere ne compte pas sa retraite.

Il veut se servir de cet épisode pour rebondir. "Vous savez quoi, ça m'a aidé à grandir, conclut-il. Quand tu es footballeur, tout est fait pour toi. Regardez ça (il montre une horloge sur le mur). J'ai mis ça. J'ai appris à utiliser une perceuse. Ce sont des petites choses aussi, comme nettoyer mes propres chaussures. Et vous connaissez la différence entre s'entraîner sur un terrain d'Arsenal et dans le parc tout seul? La boue."