Premier League: des anciens commandos engagés pour protéger les joueurs face aux cambriolages

Alors que les cambriolages se multiplient chez les joueurs de football, certains ont fait appel à d'anciens soldats pour protéger leur famille pendant leur absence.

Face à l'augmentation du nombre de cambriolages dans le milieu du football, des joueurs de Premier League ont décidé d'engager des anciens soldats pour protéger leur famille pendant qu'ils disputent leur match. Selon le Daily Mail, quelques clubs du Nord-Ouest du pays ont mis en place un groupe de discussion où ils partagent des renseignements pour mieux protéger les joueurs et leur famille.

Il y a plusieurs jours, la maison de Victor Lindelöf avait été cambriolé. Son épouse et ses deux fils se sont enfermés dans une pièce pour se protéger, alors que le joueur de Manchester United jouait à Brenford. Après un incident "traumatisant et affrayant", elle est même rentrée en Suède pour trouver du soutien.

Des patrouilles régulières

Afin de limiter les cambriolages, d'anciens commandos sont dépêchés chez les footballeurs afin d'assurer une présence. Des patrouilles régulières à l'extérieur des maisons sont également effectuées par des sociétés externes et le personnel de sécurité des clubs. De plus en plus de joueurs font appel à des chiens entraînés, mais dans certains cas, ils veulent une présence physique, humaine, dans la maison, et ils se tournent donc vers des sociétés qui utilisent des anciens des forces spéciales.

Juste après les fêtes, Joao Cancelo avait été agressé alors qu'il voulait repousser les agresseurs. L'an dernier, le gardien Robin Olsen et sa famille avaient été victimes de voleurs armés de machettes.