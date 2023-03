Southgate tire la sonnette d'alarme sur le faible nombre de joueurs anglais en Premier League

Après la communication de sa liste, jeudi, pour les deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 face à l'Italie et contre l'Ukraine, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a mis en avant la difficulté de trouver un vrai vivier de joueurs internationaux en Premier League.

"Peut-être que, bientôt, je devrais choisir des joueurs de Championship (D2 anglaise) ou ailleurs." Cette phrase de Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, lâchée après l'annonce de sa liste pour les deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 face à l'Italie (23 mars) et contre l'Ukraine (26 mars), n'est pas nécessairement à prendre au second degré.

En effet, celui qui est à la tête de l'Angleterre depuis 2016 a constaté une baisse significative du nombre de joueurs anglais en Premier League, et celle-ci ne cesse de s'accentuer. Aujourd'hui, rapporte la BBC, environ 32% des joueurs évoluant dans le championnat anglais sont éligibles à une sélection. "Cela ne progresse pas, s'inquiète Southgate. Oui, c'est environ 32% mais c'est en baisse par rapport aux 35% lorsque j'ai pris la relève, ou aux 38% des années précédentes. Le graphique est clair."

"Pour le moment, nous sommes loin derrière la France", s'inquiète Southgate

Pour appuyer sa démonstration, le sélectionneur britannique a pris l'exemple du dernier mercato hivernal en Premier League. Un mercato record où les clubs de l'élite ont dépensé 923 millions d'euros. Problème : 80% des joueurs signés par les équipes anglaises étaient étrangers.

De plus, et malgré les succès de l'Angleterre lors des Coupes du monde des moins de 20 ans et des moins de 17 ans en 2017, Southgate craint d'avoir "une moins grande profondeur de sélection que les autres nations". "Aujourd'hui, je pense que nous avons quatre arrières gauches en Premier League, donc nous devons commencer à chercher ailleurs", a-t-il expliqué.

Cette saison en Ligue des champions, l'Angleterre est le sixième pays en termes de nombre de minutes jouées par les joueurs éligibles pour l'équipe nationale. Un classement dominé par la France, devant l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et le Brésil. "Pour le moment, nous sommes loin derrière la France et l'Espagne sur ces chiffres. Il est intéressant de constater que le Brésil ait maintenant autant de joueurs qui jouent en C1, ou en tout cas plus que nous n'en avons."